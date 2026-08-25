El alcalde afirma que Laredo es "seguro" y denuncia un "linchamiento" por dos agresiones "aisladas" a veraneantes vascos

El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha asegurado que el municipio es "seguro" y "tranquilo" y ha denunciado un "linchamiento constante" y una "campaña permanente de desprestigio" al nombre del municipio tras dos hechos "aislados" por agresiones a jóvenes veraneantes vascos, cuyas denuncias están siendo investigadas pero "no representan la realidad" de la villa.

Así lo ha manifestado el regidor este martes en declaraciones a la prensa, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que ha participado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

"Basta ya de sembrar miedo", ha trasladado el alcalde, tras las noticias publicadas en medios de comunicación vascos sobre agresiones a veraneantes, en los que se está difundiendo una imagen "falsa y absolutamente injusta" del municipio "como si fuera un lugar inseguro".

González, que ha condenado cualquier agresión, delito o comportamiento que atente contra la libertad, la seguridad y la integridad de cualquier persona, ha aclarado que no pone "en ninguna duda" ningún testimonio ni ningún hecho que haya sido denunciado.

En este punto, ha indicado que desde mediados de julio constan dos denuncias registradas por este tipo de hechos y ha precisado que no puede establecerse una relación entre estos hechos y el origen de las personas que visitan el municipio. Incluso, ha apuntado que una de las víctimas "ha dejado claro que no considera que lo ocurrido tuviera relación con el hecho de que las víctimas fueran vascos".

"No es justo, no es responsable y además no se corresponde con la realidad", ha subrayado el alcalde, que ha añadido que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "están haciendo su trabajo, y muy bien".

Así, el regidor ha reiterado que Laredo es una localidad "tranquila, segura, abierta y acogedora".

"Llevamos años recibiendo a miles y miles de visitantes y especialmente durante el verano. Son muchísimas las personas que vienen desde el País Vasco a disfrutar nuestras playas, de nuestras fiestas, de nuestra hostelería y de nuestras actividades", ha sentenciado.