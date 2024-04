Paloma Palacio: "Cuando marcó el Racing tres aficionados del Burgos bajaron a increparnos"

La santoñesa Paloma Palacio nos relata lo vivido por su grupo de amigos en El Plantío. Compraron entradas en una zona que no era la destinada aficionada a los hinchas visitantes y en ningún momento pudieron estar cómodos. "Cuando marcó el Racing tres aficionados del Burgos bajaron a increparnos y otro que estaba detrás se enganchó con uno de mis compañeros. Yo intenté separar en todo momento para que no fuera a mayores, la mujer de Seguridad se portó muy bien conmigo y me dijo que estuviese tranquila. Me dieron la opción de quedarse en mi localidad, pero ya no estaban mis compañeros y se quedaban allí toda la gente de Burgos por lo que opté salir con ellos".