Más de Uno Cantabria 12/04/2022

Son las condiciones que la entidad bancaria ha demandado al Ayuntamiento de Cabuérniga, tal y como nos cuenta su alcaldesa, Rosa Fernández (PP). Los vecinos se han concentrado este martes frente a la entidad para solicitar que Unicaja no cierre la antigua oficina de Liberbank y Caja Cantabria. "Nos dicen que no hay negocio y les hemos propuesto que un agente financiero independiente se haga cargo esos dos días a la semana. Pero, claro, ese agente es un autónomo y no puede hacer frente a los gastos que solicita Liberbank".

De la misma manera, la consejera de Presidencia, Paula Fernández (PRC), ya avanzaba ayer que el Gobierno de Cantabria también negocia con la entidad. "Estamos trabajando junto con la Federación de Municipios para evitar el cierre", decía.

El Alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García (PP), ha ordenado hace semanas retirar todas las cuentas dependientes del Ayuntamiento que trabajaban con Liberbank tras el cierre definitivo de la oficina, que atendía solo un día a la semana. "Si no nos quieren, supongo que tampoco quieran nuestro dinero. A nosotros ni siquiera nos dieron la opción de negociar", manifiesta.

En la segunda parte recibimos al Ingeniero de Caminos y profesor de la UC, Rubén Diego, quien nos habla de las posibilidades del biogás como energía limpia y qué relación guarda con la cabaña ganadera de la región.

Terminamos charlando con el escritor, Juan Loste, que este martes presenta en La Casa del Libro (19h) su primera novela: "Confinados en Gower".