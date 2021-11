Lourdes Verdeja, candidata al III Premio Mujer Cantabria

Lourdes Verdeja no se resignó ante una situación tan compleja como el acoso escolar que estaba sufriendo su propia hija. Al principio no le dio más importancia, pero las lágrimas se convirtieron en angustia y todo ese sufrimiento acabó derivando en enfermedad. Fue así como Lourdes, nuestra candidata al Premio Mujer Cantabria de hoy, terminó poniendo en marcha la Asociación Tolerancia Cero contra el Bullying que ayuda a miles de personas, no sólo de Cantabria, sino también de otras Comunidades.

