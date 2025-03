Higuera: "El Centro de Datos apenas nos deja actividad"

Higuera se muestra preocupada por la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística de su municipio, dotado con 3 millones de euros. “Se nos plantean dudas con respecto a la ejecución de estos planes, ¿qué responsabilidad asume el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento? A estas alturas necesitamos respuestas concretas. Con 7 millones de presupuesto municipal, si tuviéramos que devolver el importe íntegro del dinero por no ejecutar la totalidad, tendríamos un grave problema. Me consta que el Gobierno ha pedido una ampliación de plazo, pero hay dudas que me generan preocupaciones y desvelos”, admite.

La regidora se muestra optimista con respecto a la inauguración el próximo mes de agosto de la obra del monumento al Indiano de Peña Cabarga y agradece las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Turismo. “Las obras están pendientes todavía de algún permiso y un plan de seguridad. Cantur ha licitado obras para el primer mirador del monumento. Nosotros, como Ayuntamiento, estamos trabajando en recuperar la explanada, en un ejemplo de colaboración de las instituciones. Le he pedido que, aprovechando las fechas, no habría mejor fecha para inaugurar la obra que hacerla coincidir con un final de etapa de la Vuelta a España”.

El problema de la vivienda, con un censo ligeramente superior a los 7.000 habitantes, y la construcción de nuevas viviendas unifamiliares en suelo rústico apenas se dejan notar en el padrón. “Estamos estancados en cuanto al número de habitantes, a pesar de la cercanía a grandes núcleos de población y de estar en un gran nudo de comunicaciones”.

Sobre la ubicación de un futuro Centro de Datos en Piélagos y Villaescusa, teniendo en cuenta la experiencia de Medio Cudeyo con el Centro de Proceso de Datos (CPD) del Banco de Santander, María Higuera cree correcto ajustar las expectativas. “La primera repercusión es una licencia de obra que, de entrada, es una importante inyección económica. Durante la obra hay un trasiego de personal. Pero en el día a día apenas hemos notado la actividad. Trabaja muy poco personal diariamente y es gente muy especializada; muy pocos son de Cantabria y de Medio Cudeyo, ninguno. Espero que el que acaba de anunciar el Gobierno de Cantabria sea diferente y deje muchos puestos de trabajo en la región”, ha declarado.