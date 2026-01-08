"He llegado hasta ofrecer dinero para que se vayan"

María alquiló su psio a una familia hace años. En 2024, antes de que finalizará su contrato, les informó que necesitaba la vivienda para sus hijas mayores. Trás dos prórrogas firmadas con los inquilinos, una en 2024 y otra en 2025, estos se niegan a abandonar el inmueble. A pesar de que les ha ayudado con la búsqueda de una nueva vivienda, llegándoles a faciliar hasta 60 viviendas e, incluso, concertando una visita a un piso por el mismo importe que están pagando y en la misma localidad, estos se niegan a abandonar la casa. El caso ha provocado la indignación de los vecinos de Solórzano que ya se han concentrado dos veces frente al domicilio para pedir a estas personas que lo abandonen.