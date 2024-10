José Luis López del Moral : " Los presupuestos deben incluir parte de los compromisos en 2025"

Recién iniciado el nuevo año judicial en Cantabria, el presidente del Tribunal Superior de Justicia José Luís López del Moral se ha pasado por los micrófonos de Más de Uno con el convencimiento de que los compromisos adquiridos con el gobierno regional se irán cumpliendo a lo largo de la legislatura. Un pacto con medidas de modernización e implementación tanto de medios como de personal, "ambicioso" y que debe tener ya reflejo en el próximo presupuestos que elabore el ejecutivo para 2025". Preguntado por las prioridades en materia de juzgados, la prioridad está en la creación de uno nuevo de lo Social en Santander, por el número de casos que recibe esta jurisdicción y ser una materia muy sensible para la ciudadanía.

López del Moral ha reiterado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sobre la independencia de los jueces ha señalado que una justicia independiente es esencial para que funcione el sistema, otra cosa es el protagonismo de los jueces, que "no es deseado y no es un buen síntoma ". Sostiene López del Moral que la justicia es un trabajo callado, y "estar siempre en el foco, no tiene efectos positivos"