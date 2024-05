Revilla: "Orgánicamente, la referencia es el PNV"

"El relevo se hará en el momento que sea necesario, sin prisas. Debe ser una persona que aglutine a la inmensa mayoría de los militantes. Yo no voy a irme, me quedaré en algún lugar porque no voy a tirar la toalla de algo que ha sido la mitad de mi vida. El Congreso se hará cuando tome esa decisión. Lo haré pensando en el bien del partido y de Cantabria".

Sobre si el PRC ha perdido en los últimos años el contacto con las bases y la calle, Revilla considera que "el poder no ha nublado al PRC. Perder unas elecciones no es una situación nueva para nosotros. En 2011, cuando el PP sacó mayoría absoluta no hubo desbandada de alcaldes. En 2015 sacamos el 38% de los votos y ganamos las elecciones en toda Cantabria, incluido Santander. Hemos pasado por todo tipo de situaciones. En Cantabria, ahora mismo, sólo el PSOE y el PRC conservan sus siglas. Siempre estaremos en la política: ganando, influyendo en el gobierno o estando en la oposición. El partido está muy vivo y la gente muy ilusionada".

El PNV, un espejo estructural

En relación a qué partidos tomará como referencia a nivel orgánico el PRC en el futuro, Revilla manifiesta que "no existe ningún otro partido regionalista en el país con representación. Otra cosa son los partidos nacionalistas, pero nosotros somos cántabros y españoles. Nuestra patria es España. Quizás, el partido en que a nivel organizativo me gustaría parecernos es el PNV, con una organización muy coral y una diferenciación entre quienes ostentan cargos y quienes manejan el partido. En más de 130 años el PNV tiene una organización muy sólida, por más que nosotros no compartamos sus principios políticos".

Sobre el futuro y concurrir a todas las citas electorales, Revilla se muestra escéptico. "Acudir a todas las elecciones es muy caro y si la expectativa es baja, no merece la pena. Eso sí, si hay nuevas elecciones generales, que temo que será pronto, el partido debe concurrir. Pero eso lo debe decidir el partido, no la Asamblea de Dirigentes".

Revilla descarta por completo una alianza de gobierno con el PP durante la presente legislatura. "Se quedaron a 3 escaños de la mayoría absoluta y se han ganado el derecho a gobernar en solitario".

Sobre su futuro sucesor, cree que el candidato "tiene que dedicarse en cuerpo y alma, pero sí que le dedique el 90% del tiempo que yo le he dedicado".