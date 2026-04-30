Nace un nuevo ejemplar de camello bactriano en Cabárceno

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha dado la bienvenida, este mes de abril, a una nueva cría macho de camello bactriano, especie que se encuentra en serio peligro de extinción, con una población de poco más de mil ejemplares en libertad.

Se trata del octavo ejemplar de esta especie que nace en la instalación cántabra, lo que representa un nuevo logro dentro de la labor de conservación y reproducción de especies amenazadas que se desarrolla en Cabárceno, siendo, además, uno de los centros españoles que cuenta con uno de los grupos más numerosos de camellos bactrianos.

Tanto la cría como su madre se encuentran en perfecto estado e integradas con el resto de ejemplares. Con este nacimiento, el grupo reproductor del Parque de la Naturaleza de Cabárceno está compuesto por siete miembros. Un macho adulto y cinco hembras más la nueva cría macho.