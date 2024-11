Eloísa Canga: “La lista de espera quirúrgica es absolutamente fiable”

LEER MÁS Dimite la gerente de Valdecilla, María Dolores Acón

La exjefa de Admisión de Valdecilla, Eloísa Canga, defiende que “la lista de espera quirúrgica, a la que yo me he dedicado los últimos 25 años de mi vida, es absolutamente fiable”.

Según Canga, “se están planteando nuevas normativas de manejo de listas de espera quirúrgico, normas de cuándo un paciente debe ser excluido”. Explica que durante este tiempo ha intentado transmitir que “había cosas que no me parecían correctas”, aunque “no he desobedecido ninguna orden”.

Algo que no ha hecho, según la hasta ahora jefa de Admisión de Valdecilla, es “forzar a que los jefes de servicio programaran los pacientes”.

Destitución

Eloísa Canga mantiene que “me han echado antes de que me fuera”. Canga llevaba pensando en los últimos meses dejar el puesto, pero reconoce que “no quería tirar la toalla y que pensaran que no era capaz de pelear por nuestro servicio y por nuestro hospital”.

Dice entender la decisión y que la han “cesado porque no tienen confianza en mi manera de ver el hospital, el servicio de admisión, la forma de relacionarme con los servicios del hospital y las unidades de enfermería”.

Sostiene que lleva “treinta y cinco años realizando la gestión de la misma manera” y que en los últimos 12 meses “se ha ido desmantelando” su servicio. Y es que, según Canga, no se ha facilitado a profesionales de su servicio que siguieran trabajando aunque estaban en edad de jubilación.