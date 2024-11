Dimite la gerente de Valdecilla, María Dolores Acón

LEER MÁS La gerente de Valdecilla no se cree los datos de las listas de espera sanitarias de Cantabria

La gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, María Dolores Acón, ha presentado su dimisión este martes, menos de una semana después de la polémica suscitada por sus declaraciones en las que ponía en cuestión los datos de las listas de espera sanitarias de Cantabria.

Además, la dirección de Valdecilla también ha cesado a la coordinadora de Admisiones del Hospital, Eloísa Canga.

Acón, que ha sido la primera mujer a cargo de la Gerencia de Valdecilla, cuyo nombramiento se anunció el 26 de septiembre, ha dimitido poco después de defender que existe una agenda "oculta" para mantener las listas de espera, en la que apuntaba a partidos políticos y sindicatos, entre otros.

Unas declaraciones que realizó el pasado jueves en la primera jornada del XVI Encuentro Global de Directivos de la Salud organizado por la Redacción Médica, donde afirmó, en referencia a las listas de espera, que "si no me creo ni las de mi propia comunidad autónoma, no me puedo creer las de nivel nacional".

Acón justificó que no se cree los datos de Cantabria porque no existe una apuesta "franca" por tener unos sistemas de información "fiables, que nos permitan tener un repositorio de información ágil, dinámica, en el momento" como tienen otras regiones.

Respecto al volumen de las listas, la gerente de Valdecilla cuestionó los criterios por los que los pacientes son incluidas en ellas y defendió que poner límites legales a las listas de espera es "un error".

Además, apuntó a la existencia de "agendas ocultas" que no son asistenciales sino "políticas", porque "se necesita que sigan teniendo cuestiones para tener armas arrojadizas"; sindicales, porque "les interesa que haya una perpetuidad de líneas para poder seguir incorporando más necesidades e incrementos vinculados a la necesidad de mantener las listas de espera"; e incluso de colegios profesionales, "que también tienen algo que ver en esto", así como de las sociedades científicas, que "muchas veces dictaminan una serie de recomendaciones que impiden incorporar especialidades con una polivalencia que permitiría desbloquear determinadas situaciones de lista de espera".