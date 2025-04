Cerca de 5.000 docentes claman su subida salarial en una "histórica" huelga y advierten: "No vamos a ceder"

Cerca de 5.000 personas han recorrido este jueves las calles de Santander entre gritos y pancartas en defensa de la educación pública, protagonizando una "histórica" jornada de huelga para exigir la adecuación salarial de los docentes, que han advertido que "esto es solo el principio" y que seguirán "sumando fuerzas para demostrar que su determinación no se agota".

"La fuerza de hoy debe ser la base para las siguientes movilizaciones", han trasladado los representantes de la Junta de Personal Docente a los miles de profesores --y algunos alumnos-- presentes en la protesta, muchos de ellos vestidos de verde, color de la educación pública, que no han dejado de cantar sus proclamas y hacer ruido con silbatos, cencerros o instrumentos como tambores y panderetas.

La protesta ha comenzado a las 12.00 horas en la rotonda de Río de la Pila, cerca de la sede de la Consejería de Educación, a la que el colectivo ha advertido que, tras 17 años solicitando la adecuación salarial, su compromiso "es inquebrantable" y seguirá organizándose para "mantener viva la lucha en cada centro": "No vamos a ceder hasta lograr una solución justa".

Y es que, según la Junta, dos de cada tres profesores -un 67%- han secundado la huelga de este 3 de abril ante el "malestar" por la falta de avances en la negociación de la adecuación retributiva con la Consejería, a la que ha acusado de mantener una actitud "autoritaria" y de "bloqueo". Además, ha reprochado la "ridícula" cifra de seguimiento que ha dado de la huelga, que ha rebajado al 24%.

Casi a las 12.15 horas los manifestantes han partido hacia Peña Herbosa para llegar al Gobierno regional, y posteriormente se han dirigido a la plaza de Correos para poner fin a su recorrido y leer su manifiesto.

Un recorrido que han realizado entre gritos dirigidos al consejero de Educación, Sergio Silva, y a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. "Silva dimisión", "es indecente que Silva sea docente", "Silva, escucha, abre la hucha", o "Buruaga: paga, paga, paga", han sido solo algunos de ellos; a los que se han sumado otros como "luego diréis que somos cinco o seis" y "no somos 9, somos 9.000", en alusión al número de profesores de la pública a los que afecta la negociación y que estaban llamados a la huelga este jueves.

La "masiva" asistencia ha sido precisamente la protagonista de buena parte de las proclamas, pues cuando los que iban a la cabeza de la marcha avanzaban ya por el Paseo Pereda los de la parte final aún no habían llegado a Peña Herbosa.

También, numerosos carteles y gritos aludían a la propuesta ofrecida por educación -la última, de 100 euros mensuales, frente a los 295 euros que reclama la Junta-. "Con esta propuesta, sigue la protesta", han dicho.

A su paso por el Paseo Pereda los docentes han aprovechado para hacer una 'sentada' por la educación pública, para llegar unos minutos después a la plaza de Correos, sobre las 13.30 horas, donde los portavoces de los sindicatos que conforman la Junta -ANPE, STEC, TÚ, CCOO y UGT- han leído su manifiesto.

Allí han destacado el "éxito absoluto" de la huelga y la manifestación, que esperan que sirva para que el consejero "por fin escuche sus reivindicaciones y se siente a negociar".

Manifestación Docentes Cantabria Adecuacion Salarial | Europa Press

Así, han asegurado que convocar huelga "ha sido una decisión difícil" pero a la que se han visto abocados tras unas movilizaciones que comenzaron en noviembre de 2024 y que han ido creciendo en intensidad ante la "falta de respuesta".

"No aceptaremos imposiciones, no daremos ni un paso atrás y seguiremos firmes en nuestra reivindicación", han incidido, tras opinar que en esta jornada han dado "una lección de dignidad y de compromiso" y demostrado que "la unidad, la determinación y la lucha colectiva son las herramientas más poderosas".

Cierre del CEIP El Pedregal

En la manifestación también ha tenido un especial protagonismo el colegio El Pedregal de Castro Urdiales, que prevé cerrarse debido a que la arrendataria del edificio donde se ubica, la Fundación Barquín, ha decidido no renovar el contrato de alquiler.

Por ello, en varias ocasiones los profesores han gritado que "El Pedregal no se cierra", y al final ha tomado la palabra una de las docentes del centro para denunciar que se vaya a cerrar un centro con más de 12 años de andadura, varios reconocimientos y que "ha crecido más de un 30% en los últimos cursos".

Ha dicho que el titular de Educación "una vez más no ha defendido los intereses de la pública frente a la concertada o a la especulación", y que "20.000 euros al año no son el precio de El Pedregal ni de ninguna escuela", porque "su valor es incalculable". "No somos solo un cole pequeño, somos escuela pública", ha sentenciado.