La vivienda es la primera preocupación de los canarios por primera vez en 30 años

Paso atr谩s de al menos 30 a帽os. La presidenta de la Asociaci贸n de Constructores y Promotores de Las Palmas, Mar铆a de la Salud Gil, denunci贸 que la vivienda vuelve a convertirse en la preocupaci贸n n煤mero uno de los canarios por primera vez en 3 d茅cadas y volvi贸 a reclamar medidas urgentes para tratar de buscar una soluci贸n a corto plazo. Gil entiende que las leyes que se han puesto encima de la mesa est谩n pensadas a medio largo plazo y la falta de acceso a la vivienda es un problema de hoy.

Tanto el mercado de la venta como el del alquiler se han disparado en los 煤ltimos a帽os en un escenario sin precedentes en el que la demanda no para que crecer mientras la oferta se ha covertido casi en cero.

La representante empresarial se centra en los presupuestos Presupuestos Generales de la Comunidad Aut贸noma, que seg煤n Gil, "no dejan ninguna posibilidad de activar la parte privada de vivienda ni tampoco la totalidad de la p煤blica"

En referencia a las cuentas del gobierno del a帽o 2024, Gil advierte que "se qued贸 much铆simo dinero sin ejecutar, y esto no deber铆a volverse a repetir si se quiere solventar la problem谩tica a corto plazo. Referencia al Plan Estatal de vivienda que no se ha ejecutado en su totalidad y que ser铆a conveniente, dice Gil, "estudiar la posibilidad de poner el plan a disposici贸n del Decreto Ley de medidas urgentes, buscando la sinergia entre ambos planes"

El problema no es que no haya dinero sino que ese dinero no se gestiona