'El tíovivo'

✍️ Por Román Pérez González

En Navidades fui a las atracciones que se instalaron en el Parque Santa Catalina con mi familia, en el clásico tiovivo de cochitos se subió por primera vez en su vida mi sobrino Fran. Su cara de alegría, susto, nervios y tensión durante el trayecto resume muy bien la experiencia. Desde fuera solo es un eje constante, repetitivo, algo anodino, desde dentro, en sus ojos, es ese carrusel.

Quizás lo que para nosotros sea el fútbol es ese circuito para él, nuestro tiovivo, nuestro drama, nuestro sueño, nuestras risas y nuestros llantos. Estaba convencido de que la UD había entrado en un bucle que solo conducía a Segunda; veía señales, montañas de señales lesivas para nuestros intereses, creía que nuestra mala suerte era la típica del que está condenado de antemano, del que está muerto y lo sabe y aún así mira hacia otro lado creyéndose vencedor ante la parca.

Todo me olía a chamusquina y, de repente, el cochito ha seguido avanzando por la estaciones de Getafe y de Atleti en casa y ahora todo es un prado maravilloso, el prado del Windows XP en nuestra cara, en toda su inmensidad y ahora quién coño se cree que la UD no se va a salvar. Subido del tiovivo, sabedores de sus recovecos, este bendito, odioso y amado deporte que no se explica sino es con la piel, viviéndolo intensamente, ridículamente, ferozmente.

El fútbol es saborear este drama este rato, aprender a morirte un poco cada día y gritar como un cafre un gol en último suspiro porque estos de amarillos quieren seguir diciéndonos que hay vida, que están aquí, en Primera, para quedarse después de sumar en dos semanas más puntos que en cuatro meses. Queda mucho y queda poco, pero hoy estamos más vivos que nunca y en un suspiro, en Bilbao, y aquí, contra el Valencia, ya veremos qué nos depara el tiovivo.