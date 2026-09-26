CANARIAS | SUCESOS

Piden dos años de prisión para un varón por recibir y enviar material pedófilo

🖥️La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha formulado acusación contra un varón sin antecedentes penales, por un delito relativo a la prostitución y corrupción de menores por recibir, enviar y almacenar vídeos de contenido sexual explícito protagonizados por niñas menores de edad a través de Internet.

Agencias

Canarias |

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional
Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional | Europa Press

Según recoge el escrito de acusación, el acusado llevó a cabo estas conductas desde mayo de 2020 hasta que fue detenido el 21 de septiembre de 2021 desde su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que el varón accedía a Internet para recibir y enviar archivos de vídeo en los que aparecían menores en comportamientos sexuales explícitos, y que almacenó parte de estos contenidos. Para estas actividades empleaba varios dispositivos de almacenamiento USB, discos duros externos e internos, dos estaciones de vídeo y un ordenador de sobremesa, que fueron intervenidos por la Policía Nacional. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión, además de dos años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para cualquier oficio o cargo que implique el cuidado o custodia de menores.

Finalmente, pide 20 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad, así como libertad vigilada y el pago de las costas del procedimiento.

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