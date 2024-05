Ud Las Palmas vs. Deportivo Alavés: Adelante, Bonaparte

Tras 105 partidos yendo de la mano, García Pimienta ya no entrena a la Unión Deportiva; dos temporadas y media en la isla, ya se sabe: inicio dubitativo, llegada al Playoffs con la lengua fuera, pero henchidos de orgullo para caer contra el Tenerife, al año siguiente ascenso directo y en esta permanencia en Primera. Llegó a un equipo que aspiraba a meterse en la lucha por subir, pero que no lo conseguía, un equipo que fallaba muchísimo, que vivía de impulsos, desde los despachos, desde la presidencia y desde los banquillos, un equipo que jugaba en la Península y perdía lo que ganaba en casa, un equipo se mostraba bastante fallón, que acumulaba decepciones en Segunda y le dio la vuelta a la plantilla, al ánimo y al ansia por ver jugar a la UD cada semana.

La UD que deja Pimienta es monumentalmente mejor que la que se encontró cuando llegó

Una UD que siempre supo recuperarse de los guantazos; una UD que después de una cachetada volvía al plan inicial, al plan perfeccionado que le hizo ganar once partidos seguidos en el primer año, convertir a la UD en una máquina de sacar puntos lejos de la isla el año pasado y hacer una vuelta tan increíblemente buena que sentó las bases y que permitió que una segunda vuelta horrorosa, nada más que 13 puntos, un espanto no acabase en tragedia dejando una lección para el futuro: nada está hecho hasta que se llega a la meta y Luis Helguera debe mover bien el árbol para ver con qué frutas se queda porque no hay que volver a jugar a la ruleta rusa de esta manera. Los contrastes tan acuciados entre ambas rachas buenas y malas deben hacer pensar mucho, pero qué rico pensar desde la élite, con el aprendizaje tan reciente todavía latiendo en las entrañas, con el sabor de boca pastoso del apuro final, con cómo se dio la cara ante el Betis, con cómo se cumplió en Cádiz.

Hay una canción de Standstill que se llama ‘Adelante, Bonaparte’ que resume un poco la etapa, el ciclo, con lo que hay que quedarse de estos años: “me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante”. En los siguientes versos dice “y si luego resulta que hay dudas, será perfecto para volvernos a escapar adelante”. Si se mira hacia atrás, si se observa el ciclo solo se puede sonreír. Más viejos, pero mejores. Gracias.