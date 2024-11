Manu Fuster: "Ha sido la jornada de la vergüenza"

El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Manu Fuster, criticó este martes abiertamente que La Liga no parara el fin de semana pasado de manera completa. El organismo regulador del campeonato de Primera y Segunda División solo aplazó los encuentros correspondientes a los equipos de las zonas afectadas por la DANA, que han dejado más de 200 fallecidos en el Este peninsular.

Fuster, natural de Manises, una de las zonas afectadas en Valencia por la inundación explicaba hoy en declaraciones a los medios oficiales del club, que es "bastante difícil estar fuera de casa porque no sabes qué creer o qué no con toda la información que hay. Preguntas a la familia pero ellos están allí ayudando con la pala y dando de comer a gente. Es muy difícil el día a día". El centrocampista amarillo expresó su opinión respecto a que la competición no parara el fin de semana: "No se debería haber jugado esta jornada. Mucha gente, yo el primero, podríamos haber ido a ayudar en las primeras horas que es cuando más se necesita. Se ha encontrado a niños vivos después de varios días, a gente en sótanos. Cuantas más manos hubiera habido allí, mejor.

El futbolista respira tranquilo porque, dentro de la tragedia, "tengo suerte. Ni a mí ni a ningún amigo cercano nos falta nadie. Ha habido pérdidas humanas, que es lo principal. A mi abuelo se le fue todo, tenía un huerto con animales y se lo ha llevado todo, pero no podemos quejarnos de nada. amigos míos han perdido sus casas o los coches, les ha cambiado la vida en un segundo", y expone que lo más complicado tras la reconstrucción de las zonas afectadas, será el factor psicológico: "El coche o lo demás importa menos, pero la casa...Ya no es por el dinero sino por el factor sentimental. Esto va a pasar factura a nivel psicológico, va a dejar mella y hay que estar ahí, con todos ellos".

"Tengo muchos amigos que están desde el primer día, de Sol a Sol, ayudando a la gente cercana que lo está pasando mal. Estamos muy orgullosos de cómo ha reaccionado la gente y sobre todo la juventud que ha dado un paso adelante en este momento. Toda España se está volcando, incluso desde las Islas Canarias, para llevar recursos. Ahora mismo una botella de agua en Valencia es vida, y todos tenemos que ser conscientes", expuso Manu Fuster, que cuenta además que su propia madre "se organizó para entregar la comida que hace a diario, esta vez de forma gratuita para ayudar a los demás. La gente está poniendo sus manos y conocimientos para ayudar a la gente. Mi hermano también ha estado repartiendo comida, todo el mundo pone su granito de arena.