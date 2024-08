Luis Carrión: "No le tenemos miedo al Real Madrid"

El entrenador de la UD Las Palmas ofreció este miércoles la rueda de prensa previa al encuentro de mañana jueves (20:30 horas) en el Estadio de Gran Canaria. Luis Carrión expresó que para el partido de mañana "hay que estar bien y no desesperarse". El técnico desveló una simpática sentencia al ser preguntado sobre qué hará para celebrar una hipotética victoria: "Si ganamos me tomaré una cerveza con mi mujer y ya está". Para el duelo ante el equipo madrileño, Carrión confirmó que ya está apto para jugar Fabio González, pero que todavía no podrá contar con Pejiño y Janujaz.

"Este es un partido diferente", apuntó el preparador, que destacó la importancia "de mantener la calma y estar tranquilos, porque somos capaces de hacer las cosas bien e ir a la portería rival". En este sentido, Carrión se mostró ambicioso y adelantó que su equipo querrá tener el balón, a pesar de que "nos harán sufrir por momentos. Somos un equipo que trata de tener el balón y ser agresivo con él. Tenemos que estar preparados para cuando no lo tengamos". El catalán no ha trabajado el aspecto motivacional para la visita de los de Carlo Ancelotti ya que, según él, a los jugadores "no hay que repetirles que hay que estar concentrados para este partido. Estamos en la misma Liga que el Real Madrid y tendremos opciones de ganar, hay que saber cómo evolucionar ofensiva y defensivamente para poder hacerlo; seguro que mañana estaremos bien"

El Real Madrid llegará con todas sus estrellas a la isla, y aunque no habrá un cambio de estilo de juego, Luis Carrión sí explicó que sí prepara los partidos "en función de características del rival, para saber cómo estar ubicados en el campo y hacerles daño. Hay que prever qué va a pasar y el Real Madrid no es una excepción", aunque aclaró que no jugará con marcajes individuales "aunque consideramos sus virtudes (de los jugadores) y trataremos de que no lleguen a ejercerlas". Cuestionado específicamente por la amenaza que supone la presencia de Kilian Mbappé, el entrenador explicó que le gusta que sus jugadores "se sientan capaces de todo. Estamos preparados para competir contra cualquier equipo del mundo. Será difícil por su talento individual y trataremos que el partido pase más por lo que nos interese a nosotros, pero no tenemos miedo a nadie, esperemos que los jugadores que brillen mañana sean los de Las Palmas".

Sobre el equipo blanco desarrolló que será "un rival difícil, pero vamos a salir a ganar y luego veremos qué pasa. Me parece que el Real Madrid tiene un buen juego colectivo, domina muchas facetas bien, son grandes jugadores y dirigidos por un gran entrenador, pero con puntos débiles que trataremos de aprovechar", concluyendo que no se tienen que ver "pequeños ante nadie. Hay que pensar en cómo hacerles daño".

Además confirmó que no hará rotaciones para el duelo a pesar de los cuatro días de diferencia respecto al anterior partido. "Los jugadores tienen que estar preparados hoy en día para jugar domingo y jueves, trataremos de sacar el mejor once inicial posible. Cuando tienes una gran motivación el cansancio no existe, no voy a reservar a nadie, voy a elegir lo que crea que sea mejor para el partido, todo el mundo tiene que creer que puede jugar, no voy a rotar por rotar".