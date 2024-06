José Naranjo, un ex del Tenerife campeón de Polonia

José Naranjo, que fuera jugador durante dos temporadas del CD Tenerife, acaba de levantar el título de campeón de liga de la Primera División de Polonia para el Jagiellona Bialystok, club con el que cumple su segunda temporada. Con 8 goles marcados y 3 asistencias repartidas en los 29 encuentros en los que participó, Naranjo fue una de las piezas más importantes del equipo y, ya de vacaciones, explica que sea el país en el que sea, "hay que ser muy constantes en una Liga para llevarte el campeonato", recordando que cualquier liga de fútbol "ahora es competitiva y cuesta ganar"

Sea la Liga que sea, hay que ser muy constantes para ser campeones

En una entrevista concedida a Onda Cero Canarias, el exblanquiazul explica su experiencia en la liga, y se muestra satisfecho con las estadísticas logradas. "Siempre me he movido en esas cifras goleadoras. Empiezo desde una banda y creo que no está nada mal, aunque siempre se pueden mejorar y es mi intención". En definitiva, Naranjo se encuentra "muy contento por la experiencia". Para el delantero no es nuevo jugar fuera del país, puesto que después del Tenerife ya jugó en el AEK Larnaca de Chipre. "He vivido en otros países y no me lo pensé mucho", reflexiona sobre esta nueva aventura, advirtiendo que el fútbol polaco "es bastante físico, pero somos bastantes españoles aquí, y creo que aportamos calidad".

He seguido al Tenerife; la Segunda División es muy complicada

Eso sí, en cuanto a su futuro, de momento no tiene claro dónde jugará el próximo curso. Como él mismo cuenta, "de momento no tengo mucha idea. Estoy ya de vacaciones y en poco tiempo voy a ser papá y ya veremos cómo van pasando los acontecimientos". Volviendo a su pasado como tinerfeñista, Naranjo sigue la actualidad blanquiazul desde la distancia. "He ido viendo la Segunda División y al Tenerife también porque he sido parte del equipo. Empezó muy bien, pero la Segunda División es muy difícil y tienes que ser muy constante para pelear por los puestos de arriba", argumenta el onubense.

Como dato curioso, el máximo goleador en Polonia este año fue el tinerfeño Érik Expósito, autor de nada menos que 19 goles con el Slask Wroclaw que terminó en segunda posición el campeonato, siendo el máximo rival del equipo de Naranjo. Preguntado por si vería a su rival con opciones de jugar en el Tenerife (es uno de los nombres pretendidos para este mercado de fichajes), el andaluz comenta que cree que Expósito "podría jugar en Segunda División. Yo lo he hecho mucho tiempo y hay nivel, pero si las circunstancias y el entono son favorables, puedes funcionar bien".