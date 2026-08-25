Detenido en Fuerteventura tras robar en un comercio oculto tras una careta de Batman

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial de Corralejo, en Fuerteventura, al que habría accedido durante la madrugada con el rostro oculto tras una careta de Batman.

Los hechos se produjeron el pasado 12 de agosto en un negocio situado en la calle Poseidón. Una llamada recibida por la Central Operativa de Servicios alertó de un posible robo, por lo que una patrulla se desplazó hasta el establecimiento.

A su llegada, los agentes comprobaron que tanto la puerta de entrada como uno de los laterales del local presentaban desperfectos provocados, presuntamente, tras fracturar los cristales para acceder al interior.

Del comercio había desaparecido la caja registradora, que contenía unos 500 euros. Además, los daños ocasionados en el establecimiento fueron valorados inicialmente en alrededor de 750 euros.

Las cámaras permitieron seguir su pista

Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad resultaron claves para la investigación. En ellas aparecía una persona que ocultaba su identidad con una careta de Batman y vestía botas negras, pantalón de color ocre y una sudadera negra con capucha.

Con esos datos, y tras las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil, los agentes localizaron a un hombre cuya vestimenta coincidía con la observada en las grabaciones.

Durante la intervención, el sospechoso condujo a los investigadores hasta el lugar donde se encontraba escondida la careta utilizada durante el robo, además de un martillo que habría servido para romper los cristales del establecimiento.

Los agentes también consiguieron recuperar la caja registradora y 253 euros de los aproximadamente 500 euros que había en su interior.

El hombre fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario.