Una caravana de 81 tractores recorre el norte de Gran Canaria hasta la capital

El sector primario de Canarias ha salido este mi茅rcoles a la calle para exponer sus reivindicaciones, tanto auton贸micas como nacionales y europeas, arrancando en esta primera tractorada celebrada en Las Palmas de Gran Canaria algunos compromisos al Ejecutivo regional despu茅s de mantener un encuentro con el presidente canario, Fernando Clavijo, y el consejero regional de Agricultura, Narvay Quintero, en la sede de Presidencia del Gobierno.

Los aproximadamente 81 tractores que se han movilizado en Las Palmas de Gran Canaria, procedentes desde diferentes puntos de la isla de Gran Canaria, han entrado en la capital grancanaria pasadas las 11.00 horas, desvi谩ndose parte de ellos a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, donde representantes de organizaciones del sector se han reunido con Clavijo y Quintero, mientras que otra parte se ha trasladado a la sede de la Delegaci贸n del Gobierno en Canarias, donde han repartido tomates y pl谩tanos.

Los tractores han estado arropados por unas aproximadamente 2.000 personas, seg煤n datos de la organizaci贸n, y ante un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por Polic铆a Nacional, Polic铆a Auton贸mica y Polic铆a Local.

As铆 tras la reuni贸n con Clavijo y Quintero, el presidente de COAG Canarias, Rafael Hern谩ndez, ha indicado a los periodistas que se les ha garantizado para este a帽o los 21 millones adicionales que pone el Ministerio de Agricultura para el POSEI, si bien "faltan otros tantos, unos 10 贸 12, 13 que o los pondr谩 el Gobierno de Canarias o los pondr谩 el ministerio".

El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo se reune con los representantes de la organizaci贸n de la tractorada de Gran Canaria | ACFI

Sobre esto 煤ltimo matiz贸 que se va a producir un convenio con las entidades financieras para "poder anticipar la falta de liquidez" que tiene el sector en las ayudas del POSEI.

Avanz贸 que la primera reuni贸n de la Mesa de la Sequ铆a --con Gobierno regional, cabildos, ayuntamientos y organizaciones agrarias-- se celebrar谩 en 15 d铆as, al tiempo que apunt贸 que hay tres l铆neas de ayudas que se van a adelantar: la de carne que se exporta, la de la hect谩rea de la papa y la de la leche que cobran los ganaderos, que "se va a pagar en abril".

En cuanto a los j贸venes agricultores, se帽al贸 que se va a garantizar este a帽o la financiaci贸n para "todos", a lo que agreg贸 que tambi茅n a lo largo de este 2024 se va a desarrollar el reglamento del uso del suelo. Hern谩ndez resalt贸 otra cuesti贸n "important铆sima" como es la eliminaci贸n de la exigencia del cuaderno digital del campo, que dijo se trataba de un "cuesti贸n tremendamente burocr谩tica", a la que los agricultores no llegan.

As铆, apunt贸 que el que quiera lo puede hacer pero "como siempre", con libreta. Respecto a la ley de la cadena alimentaria, dijo que "se van a triplicar las inflexiones" y cit贸 adem谩s una medida especial para agricultores de las zonas altas --por encima de la cota de 500 metros-- que el a帽o pasado se vieron afectados por la sequ铆a, al igual que este a帽o, y tendr谩n una partida en principio de un mill贸n de euros para compensar la sequ铆a.

Por todo ello, valor贸 de forma "positiva" esta jornada, con "tremenda trastorada hist贸rica y de movilizaci贸n del sector agrario" en Canarias, apuntillando que "hay muchas cosas que requieren su tiempo" pero es "un primero paso".

Llamada de atenci贸n a las instituciones

El secretario general de UPA, Jorge Pelayo, ha resaltado que este tipo de movilizaciones son una "llamada de atenci贸n" del sector primario a las instituciones tanto europeas como nacionales, auton贸micas o locales.

No podemos seguir sobreviviendo en las condiciones en que estamos porque vendemos a p茅rdidas. Llevamos as铆 varios a帽os y ya est谩 bien de sufrir. Dignifiquemos el sector

Pelayo matiz贸 que salir a la calle ha sido la "煤nica soluci贸n" que tienen los agricultores y los ganaderos de toda Espa帽a para poder reivindicar sus derechos y plantear los d茅ficits con los que cuenta el sistema en el pa铆s.

Es imposible competir

Por su parte, el ganadero Jos茅 Manuel Trujillo Hern谩ndez, integrante de la asociaci贸n ganadera Aguavite de Tegueste (Tenerife), ha explicado que son muchas las reivindicaciones que tienen sobre la mesa, entre ellas la lucha contra los precios "desleales" de terceros pa铆ses con los que no pueden competir.

Al respecto, entendi贸 que el comprador tiende a ir siempre al producto m谩s barato, a煤n dijo arriesg谩ndose por sanidad al tener menos controles. "Ya se ha visto que han venido cargamentos infectados y con bacterias", apuntill贸 para agregar que en el caso de Espa帽a o Canarias se hacen controles sanitarios cada quince d铆as.

"Nosotros tenemos muchos problemas aqu铆, much铆simos problemas y no podemos competir contra esos pa铆ses que no pagan ni la mitad de los impuestos que estamos pagando nosotros o que no tienen seguridad social. No podemos competir con ellos y cada d铆a estamos m谩s ahogados", se帽al贸.

Igualdad y m谩s controles fitosanitrios

Por su parte, el consejero de Agricultura y Ganader铆a del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, matiz贸 que lo "m谩s importante" que est谩 reivindicando el sector del campo corresponde al Gobierno de Espa帽a y a Europa, si bien el Ejecutivo regional en lo que le ata帽e ha alcanzado diferentes compromisos.

En lo relacionado con Espa帽a y Europa, Quintero se帽al贸 que ya han mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para trasladarle las reivindicaciones del sector primario en Canarias, al tiempo que tambi茅n han solicitado una reuni贸n con el comisario competente aunque esperan que Planas se las traslade a la Comisi贸n Europea en un encuentro la pr贸xima semana.

Las reivindicaciones "m谩s fuertes", y que desde el Gobierno canario apoyan, es la del cumplimiento de la cl谩usula espejo o el principio de reciprocidad, que dijo el consejero es "simplemente y llanamente competir en igualdad de condiciones y exigir a todos los productos que vienen de terceros pa铆ses que cumplan las exigencias y normativas que le exigen a los productores canarios".

Quintero apunt贸 que en los 煤ltimos 15 a帽os a los productores canarios se le ha elevado el coste de producci贸n m谩s de un 35 por ciento.

Europa negocia y firma acuerdos con terceros pa铆ses que entran productos que compiten deslealmente" con las producciones de Canarias

A modo de ejemplo cit贸 los productos fitosanitarios o harinas c谩rnicas que en pa铆ses latinoamericanos "se permiten, por ejemplo un pollo gordo al doble con harinas c谩rnicas y en Europa est谩 completamente prohibido", sin embargo ese pollo al final llega "con el doble de peso y la mitad de coste de producci贸n".

Otra de las cuestiones que se reivindica a Europa est谩 relacionada con el "exceso" de la burocratizaci贸n, ya que la UE ha elaborado una normativa para aquellas grandes empresas que tienen departamentos financieros, pol铆ticos, t茅cnicos, y "no ha pensado en esos peque帽os agricultores, que muchos de ellos son aut贸nomos", y "no tienen tiempo" para dedicarse a su actividad.

Por 煤ltimo, se refiri贸 a la importancia de reforzar los puestos de control fronterizo y coordinarlos con Sanidad Exterior, que depende exclusivamente del Gobierno central, "para hacer mayores controles" y detectar "todas" las frutas y productos que est谩n entrando de manera ilegal en Canarias.

A帽adi贸 que hace una semana se llev贸 a cabo una acci贸n en Canarias con el SEPRONA de la Guardia Civil que permiti贸 retirar "muchos kilos de fruta ilegal" que hab铆an entrado en el archipi茅lago y que "lo ten铆an los hoteles". "Eso entra por los puertos, principalmente, porque no tenemos dotados nuestros puertos y nuestros aeropuertos de personal y material necesario para hacer este control", apostill贸.