La anticrónica de Las Palmas, por Román Pérez González

'Oh, shit! Here we go again'

Instalada en su propia centrifugadora, la UD volvió a repetir la misma pesadilla. Empezó marcando pronto Moleiro, pero tras un arranque bueno, el equipo se fue aculando hasta prácticamente no inquietar a Rui Silva.

El mito de Sísifo escrito por Esquilo cuenta el enfado de los dioses con el personaje principal, al cual condenan dejándolo ciego y castigado a tener que empujar perpetuamente una piedra gigante montaña arriba hasta la cima, viendo cómo esta vuelve a caer para repetir el proceso indefinidamente.

La UD ahora mismo es el mito de Sísifo, y los goles encajados son la piedra. Es también, con todo el cariño, el 'meme' de 'Oh, shit! Here we go again!', porque al filo del descanso, en la última jugada, el equipo recibió el gol del empate por una mala salida de balón en la que Álex Muñoz y Juanma Herzog quedaron expuestos. Demasiados días contando lo mismo, demasiado bucle para una herida -la de los goles encajados- que no cicatriza nunca del todo: cuando no son las gasas, es el Betadine; cuando no es la medicación, es que no encuentran las tijeras; el caso es que ya se acumulan siete partidos.

No voy a hacer la trampa de sumar la racha nefasta del año pasado (que ya sumarían 21) porque no es justo con Carrión ni con esta plantilla nueva, pero ya en este rebumbio sentimental que es seguir a la UD, todo suma. Uno aboga por la paciencia, pero da la sensación de que la espada de Damocles está en el próximo parón de selecciones. Quedarían Villarreal (este lunes) y Celta en casa el sábado que viene antes de ese punto y seguido. Tres puntos de veintiuno ya dan vértigo.