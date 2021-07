Restauradores de Menorca ven "incomprensible" adelantar el cierre de los locales

El presidente de la asociación de Hostelería y Restauración de la CAEB Menorca, José Bosch, ha calificado este martes de "incomprensible" la intención del Govern Balear de adelantar a la 1 de la madrugada el cierre de los establecimientos a causa del incremento de contagios por la covid-19 en la isla.

Según Bosch, ha quedado demostrado que la hostelería no es el foco principal de contagios y no entienden la decisión del ejecutivo autonómico: "nuevamente nos vemos gravemente afectados por unas medidas que no se entienden. Está demostrado que una mayoría de positivos salen de las reuniones sociales, y por ello es incomprensible que se nos reduzcan los horarios. No somos los culpables.".

Además, el presidente de la entidad ha afirmado que la medida no evitará acabar con las aglomeraciones ni los botellones: "si sucede a las 2 de la madrugada, no hay que ser muy imaginativo para pensar lo que pasará a la 1. La administración está cansada de decir que no tiene medios para controlar las reuniones sociales y muchos municipios de Menorca no disponen de los efectivos policiales para hacer frente".

Por otro lado, Bosch ha hecho balance del transcurso de la temporada turística: "las urbanizaciones comienzan a trabajar y cruzamos los dedos para que continúe la turoperación en marcha. En los interiores de los pueblos se está trabajando muy bien y confiamos en que se contenga la oleada de contagios y mantener esta dinámica hasta el final del verano".