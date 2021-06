Restauradores de Menorca piden más control para evitar los botellones en Sant Joan

El presidente de la asociación de Hostelería y Restauración de Menorca, José Bosch, exige a las administraciones un mayor control sobre los botellones de cara la semana de Sant Joan. Bosch ha lamentado las primeras imágenes de jóvenes bebiendo en la vía pública que se han repetido este fin de semana en Ciutadella, coincidiendo con el Dia des Bé: "la administración debe hacer los deberes. No puede ser que hayamos sufrido unas restricciones muy duras y se permita según qué comportamientos en la calle. Duele ver estas imágenes, y más sabiendo lo que están pasando los compañeros del ocio nocturno".

El presidente de la asociación de la CAEB reclama más vigilancia policial y que se traduzca en medidas para evitar las aglomeraciones: "dicen que no tienen medios, pero esto no es responsabilidad nuestra. Los responsables públicos cobran una buena nómina como para dar siempre excusas. Queremos una solución. Creo que se podía haber evitado porque hablamos de puntos clave como Es Pla o las calles del casco histórico, y simplemente con medidas disuasorias". Bosch confía que la semana de Sant Joan transcurra con normalidad y no se vuelvan a repetir las imágenes de aglomeración del año pasado.

Por otro lado, espera que los ciudadanos celebren "en familia o entre amigos" las fiestas y acudan a los restaurantes a comer un menú especial: "es una alternativa a las fiestas, aunque siempre manteniendo todas las medidas de seguridad. Puede haber un ambiente festivo con precaución. Es necesario que se reactive el sector y el dinero circule por el bien de todos", ha añadido.