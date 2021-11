Maties Torrent pide restricciones para las personas no vacunadas

El epidemiólogo del Área de Salud de Menorca, Maties Torrent, ha reconocido este miércoles en Más de Uno Menorca la preocupación por el aumento de contagios en la isla y ha pedido restricciones específicas para las personas no vacunadas contra la covid-19: "no tiene sentido que apliquemos ahora medidas restrictivas para toda la población, deberíamos hacerlo especialmente para las personas no vacunadas. Se trata de un colectivo diferente al resto, porque así lo han decidido ellos mismos ya que han tenido a su alcance la vacunación y nadie los ha excluido ni condicionado para no hacerlo".





Torrent considera que la población no vacunada representa en estos momentos "un riesgo especial", y ha especificado algunas medidas que se podrían plantear: "las restricciones que antes se aplicaban a todos, ahora a los no vacunados. No poder acceder a ciertos sitios donde se coincida con más gente y sean propensos a la transmisión del virus, e incluso en casos extremos, como hacen en otros países, pudiendo llegar a confinarlos".





El epidemiólogo ha admitido que estas medidas no son fáciles y que en el caso de España los jueces tendrían un papel determinante: "los jueces aplican las leyes y tal vez se deberían cambiar algunas. Si en otros países se puede hacer y aquí no, significa que tenemos un problema a resolver, No podemos tratar igual a la gente vacunada a la que no lo está porque estos últimos están poniendo en peligro a toda la comunidad".