Héctor Pons pide responsabilidad en la celebración de las fiestas de Maó

El alcalde de Maó, Héctor Pons, confía en la responsabilidad de los ciudadanos para evitar que a partir de este lunes y hasta el viernes, fechas en las cuales se debían celebrar las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia, se produzcan situaciones que desemboquen en la propagación de contagios por la covid-19. El primer edil ha reconocido en Más de Uno Menorca que la situación "no es nueva", aunque se ha mostrado nostálgico con respecto a años anteriores: "no deja de ser atípico y difícil asimilar lo ocurrido, porque son días donde la ciudad se transforma y se respira un ambiente diferente. En general, la gente ha sido muy respetuosa durante la pandemia y pedimos un esfuerzo adicional para ser ejemplares estos días por una cuestión sanitaria, pero también de imagen".





Pons ha admitido que reto es "evitar situaciones complicadas", y cortar de raíz con los conatos que puedan acabar en aglomeraciones: "la tendencia y las ganas nos pueden llevar a situaciones no deseadas, incluso sin querer incitar a la fiesta. Respetamos a los propietarios de bares que han apostado por cerrar estos días y no complicarse la vida, así como aquellos que abrirán porque creemos que no necesariamente tiene que sea un peligro abrir el establecimiento, siempre que se cumpla con la normativa".





Por último, ha reconocido que a principios de junio pensaba que se podrían llevar a cabos más actividades para conmemorar la patrona de Maó: "antes de la quinta ola estábamos en una situación muy buena y nos planteamos unas fiestas con más actos. Ahora toca ser prudentes y no podemos cometer ningún error que nos pueda hacer retroceder. Veremos qué escenario encontramos el año que viene, soy optimista por el elevado porcentaje de población vacunada".