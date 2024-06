Vuelve la incertidumbre sobre la expulsión de los díscolos de Vox en Baleares

Aumenta la incertidumbre en el Parlament sobre la posible expulsión de los diputados Idoia Ribas, Agustín Buades y Sergio Rodríguez del grupo parlamentario Vox. Esta información no ha sido descartada por el partido ni por el propio grupo.

Consultado por Onda Cero, uno de los diputados implicados asegura que no tiene constancia de ningún plan para expulsarles ni de la formación ni del grupo parlamentario, y ha remitido a esta emisora a la portavoz Manuela Cañadas o a la presidenta Patricia de las Heras. Sin embargo, ninguna de las dos ha querido aclarar este asunto. El grupo parlamentario popular también ha evitado pronunciarse sobre una posible pérdida de apoyos a Marga Prohens en la cámara autonómica.

El único miembro de Vox que ha hablado sobre el tema es el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que no ha desmentido que la expulsión de sus tres compañeros pueda producirse en el futuro. Además, ha negado cualquier vinculación entre la visita a Palma de la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluís, y la expulsión de los diputados. "Viene constantemente a negociar cuestiones de gobierno, de estrategia, pero no me consta ninguna novedad en relación con el grupo parlamentario".

Le Senne ha dicho que no le consta ninguna expulsión inminente, aunque ha admitido que la reforma del reglamento de la Cámara autonómica en el próximo pleno podría influir en el destino de los diputados díscolos. “Espero que no, pero no soy adivino, no lo sé”.

La situación de Idoia Ribas, Agustín Buades y Sergio Rodríguez sigue siendo ambigua, después de ser apartados de la primera línea del grupo parlamentario Vox. Dos meses después, crecen los rumores de expulsión negados oficialmente pero sin descartar completamente la posibilidad de cambios en el futuro.