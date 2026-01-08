Las VTC tienden la mano al taxi y piden al Govern que no legisle sin tenerles en cuenta

El sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha roto su silencio sobre la avalancha de casi 10.000 solicitudes de licencias que amenazan con transformar el modelo de movilidad en Baleares. Jose Manuel Berzal Andrade, presidente ejecutivo de Unauto VTC, la patronal más representativa del sector, rechaza un crecimiento indiscriminado de autorizaciones pero acusa al Govern de Marga Prohens de legislar "de la mano del el sector del taxi" y de haber provocado una situación que "se puede complicar mucho".

En declaraciones a Onda Cero, Berzal ha sido tajante: "El Gobierno de las Islas Baleares está legislando el sector de la movilidad al dictado del sector del taxi. Es una mala praxis que respetamos, pero no compartimos". El dirigente de Unauto VTC ha recordado que el propio Govern sabe y es consciente de que existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de movilidad tanto para residentes como para los millones de turistas que visitan el archipiélago.

La sentencia

Berzal ha responsabilizado a la "tibieza" del Ejecutivo balear de no haber legislado "en tiempo y forma", lo que ha derivado en la actual encrucijada judicial. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) obliga al Govern a tramitar 600 solicitudes de licencias VTC denegadas en 2022, una resolución que podría extenderse a las más de 10.000 peticiones acumuladas: 3.500 en Mallorca y 6.500 en Ibiza.

"Cuando se denegaban esas autorizaciones se estaba incumpliendo no solamente la normativa española, sino también la europea", ha argumentado el presidente de Unauto VTC, que ha subrayado que la situación actual es fruto de "no haber tenido en cuenta la posibilidad de que muchos empresarios solicitaran autorizaciones".

Las VTC tampoco quieren que se aprueben 10.000 licencias

Berzal ha dejado claro que su patronal tampoco apoya la concesión masiva de licencias. "Nosotros, como patrón más representativo del sector, no estamos de acuerdo con que haya un crecimiento indiscriminado del número de autorizaciones de VTC en las Islas Baleares", ha asegurado. "Es la misma filosofía que planteamos en el resto de España".

El dirigente ha defendido que el sector VTC viene a "complementar los servicios que presta el taxi y el sector público", no a sustituirlos, y ha rechazado frontalmente la especulación con las autorizaciones. "Queremos un sector serio que desde el rigor legislativo y normativo se profesionalice", ha subrayado.

Convivir con el Taxi

Berzal ha tendido puentes al sector del taxi y ha propuesto un marco de convivencia similar al que ya existe en otras comunidades autónomas como Madrid o Andalucía. "Se puede buscar un marco legislativo que sea coherente con las necesidades de los ciudadanos y de los turistas, respetando, por supuesto, la singularidad de las Islas Baleares", ha explicado.

"En ningún caso el sector de la VTC está en contra del sector del taxi. Tenemos un marco legal de convivencia", ha insistido, al tiempo que ha defendido que "una legislación hecha con coherencia daría lugar a que esta situación se pudiese controlar", como ha ocurrido en otras regiones.

Sentarse a negociar

El presidente de Unauto VTC ha señalado que mantiene muy buenas relaciones con el ejecutivo balear, pero lamenta que no les hayan invitado a sentarse en la misma mesa que el sector del Taxi: "Pedimos que no se nos excluya de las negociaciones, que no seamos actores en pasivo, sino que somos parte de la solución". Berzal ha reconocido tener "una relación cordial" con la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y con el conseller José Luis Mateo, pero ha advertido de que "no se puede ser rehén de un sector".

"Estamos con la mano tendida para que las experiencias que tenemos en otras autonomías se puedan ver reflejadas, con la singularidad que respetamos por encima de todo, en las Islas Baleares", ha concluido.

Un sector en vilo mientras avanza el reglamento

Actualmente, Baleares cuenta con 2.529 taxis y 739 VTC. La Ley 1/2024 del Parlament paralizó todas las concesiones de nuevas licencias tanto de taxi como de VTC hasta que se apruebe un reglamento específico que está en su fase final de tramitación. Se espera que este marco normativo se apruebe en las próximas semanas y establezca umbrales máximos de licencias por isla, con revisiones cada cinco años según la demanda.

Mientras tanto, la presidenta Marga Prohens se reunió este miércoles con el presidente de la Federación del Taxi, Biel Moragues, quien calificó las 10.000 licencias de "hecatombe" y pidió al Govern que las deniegue. El sector del taxi denuncia que en temporada baja el 40% de la flota de Palma queda parada doce días al mes "para repartirse el hambre", y advierte de que más licencias harían "insostenible" el modelo.

La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha calificado las 10.000 solicitudes de "barbaridad" y ha asegurado que el Govern trabaja para tramitarlas "con seguridad jurídica", aunque ha descartado aprobarlas en bloque.