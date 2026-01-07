Baja la cota de nieve a 500 metros este miércoles en Mallorca

Mallorca ha estado en alerta por aviso de frío y temperaturas bajo cero. De hecho, ha nevado en la Serra de Tramuntana ya. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó en la medianoche de este martes aviso amarillo por frío y temperaturas bajo cero en Mallorca.

Según la información de la Aemet, el aviso ha estado vigente hasta las 07.59 horas de este miércoles por temperaturas que podían alcanzar los dos o tres grados negativos en diferentes puntos de la isla. También a medianoche se mantendrá para Menorca el aviso naranja por fuerte viento y fenómenos costeros. Se esperan intervalos de 60 a 70 km/h (fuerza 8) de viento del norte y olas de 4 a 5 metros con ola máxima esperable de 8 a 9 metros.