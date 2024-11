Testigo clave del asesinato del turista: "Vi unos brazos y caer al chico, pero no puedo asegurar que lo tiraran"

El hombre que iba de copiloto en el coche que pasó junto a la furgoneta de la que supuestamente fue arrojado un turista alemán ha asegurado este viernes que "vio unos brazos y caer al chico completamente inerte", que en aquel momento alertó al 112 de que "creía que lo habían tirado a la autopista", aunque ha insistido en que "no puede aseverar ni que lo empujaran ni que lo sujetaran".

Se trata de una de las testificales fundamentales en el juicio con jurado contra dos hombres acusados de asesinar a un joven alemán en octubre de 2022 arrojándolo a la autopista de Llucmajor tras recogerlo en el Arenal. "No me atrevería a aseverar que lo tiraran, pero sí puedo aseverar que cayó, si no muerto, absolutamente inconsciente", ha respondido a una de las defensas. "La sensación que tuve es que ya estaba muerto. No hizo ni un mínimo gesto de defensa. Por muy borracho que estés, haces un mínimo gesto de protegerte", ha añadido.

El testigo ha explicado que vio caer el chico de manera lateral y de espaldas al sentido de la marcha y que gracias a la iluminación de los faros de su coche mientras alcanzaban el vehículo "vio todo el proceso de forma clara". Sí que ha asegurado en varias ocasiones que vio unos brazos "acompañar" --ha utilizado este verbo repetidamente cuando las partes le han preguntado si empujaban o asían-- pero sin poder afirmar con certeza qué hacían estos brazos.

Respecto a la furgoneta, el hombre ha explicado igualmente que por su posición de copiloto, al sobrepasarla y por la oscuridad de la vía, vio "dos sombras" en su interior, una la del conductor y la segunda en la parte trasera. La puerta corredera de la furgoneta, según ha apuntado, no se cerró. Además, el conductor, a su parecer, no hizo ningún tipo de reacción tras la caída del joven turista a la calzada.

"OSTRAS, QUE NO PARA

La sesión de este viernes, la tercera, ha comenzado con la declaración de la pareja de este hombre, que conducía el coche en el que circulaban en el momento del trágico suceso. La testigo ha explicado que después de cenar en un restaurante de la zona y al enfilar la autopista en dirección a Palma vieron a lo lejos una furgoneta que hacía "cosas extrañas" por lo que decidió pasarse al carril izquierdo para evitar lo que parecía una situación peligrosa.

Sin embargo, un coche a mayor velocidad que les adelantaba les impidió esta primera maniobra. Fue segundos después, cuando logró cambiar de carril cuando su pareja le alertó de la situación "Me dijo 'cuidado, cuidado, para, para, hay un chico'", ha relatado. "La furgoneta iba muy lenta y pensé que pararía, pero aceleró", ha dicho añadiendo que no vio que el cuerpo se moviera. En ese momento, ambos comenzaron a llamar al 112.

La mujer ha explicado que iba a detenerse pensando que la furgoneta haría lo mismo. "Ostras, no para", ha recordado que dijo. La pareja condujo hasta el centro comercial FAN y han señalado que, aunque en un principio pensaban regresar al lugar, no lo hicieron al ver que ya se dirigían al lugar varias ambulancias. Ambos han coincidido en que al día siguiente de los hechos llamaron a la Guardia Civil tras leer en prensa que se hablaba de un atropello. "No cuadraba", ha afirmado el hombre. El juicio sigue la próxima semana con más testificales y la práctica de pruebas periciales. Los acusados, que se enfrentan cada uno a 25 años de cárcel por asesinato, declararan en último lugar.