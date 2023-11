La sede del STEI amanece con pintadas y la izquierda acusa a PP y Vox de ser los responsables

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha afirmado este martes, en relación al ataque sufrido por el sindicato STEI en su sede que "Vox apunta desde las instituciones, el PP blanquea y los ultras ejecutan". Ha sido en el debate sobre la validación del techo de gasto que, sin embargo, ha estado prácticamente monopolizado por la crisis abierta entre PP y Vox y el posterior acuerdo en relación a la libre elección de lengua en la enseñanza.

En su intervención, el socialista ha recordado que la diputada de Vox Manuela Cañadas comparó en un debate parlamentario a este sindicato, haciendo un juego de palabras, con la Stasi. "Hoy no votamos el techo de gasto. Hoy votamos un cheque en blanco para vender la libertad educativa a los ultras", ha señalado Negueruela.

El socialista ha hecho durante su intervención pocas referencias a la propuesta del límite de gasto y se ha referido especialmente a la crisis abierta entre los socios de investidura a raíz de la libre elección de lengua, sus efectos segregadores, y el rechazo inicial de Vox a la propuesta, que ha calificado como "sainete". "Están alimentando al monstruo y haciendo más peligroso el caballo de Troya. Detenga el debate, rompa con Vox y vuelva al diálogo de verdad", ha afirmado dirigiéndose al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa.

DE LAS HERAS, AL PP: "AVANZAMOS"

En su intervención, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha reivindicado que gracias al acuerdo con el PP este martes verá la luz un techo de gasto para que los padres puedan elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos, para ayudar a los olvidados de la izquierda, para poner viviendas en el mercado, para que los jóvenes puedan independizarse, para fomentar la natalidad, para que las madres puedan conciliar y para revertir las políticas ruinosas de la izquierda. De las Heras ha aprovechado para referirse a las concentraciones en las sedes del PSOE de toda España asegurando que apoya absolutamente que se rodeen las sedes socialistas.

"Las movilizaciones van a ser crecientes y constantes. Tenemos la obligación moral y patria de combatir las políticas de los golpistas", ha afirmado. La diputada de Vox ha concluido afirmando que la prueba de que el acuerdo con el PP va por el buen camino es el hecho, precisamente, que la lengua protagonice los debates parlamentarios. "La oposición no quieren perder su negocio millonario y clientelar. Señorías del PP, avanzamos", ha concluido.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado a Vox de ser el autor intelectual del ataque sufrido en su sede por el sindicato STEI y ha asegurado que quien tenía que estar defendiendo el techo de gasto en el debate de este martes es el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. "El techo de gasto hoy va de educación y lengua. Así lo han querido PP y Vox", ha señalado. Apesteguia ha justificado el rechazo al techo de gasto como forma de rechazar el acuerdo de PP y Vox.

La sede del sindicato mayoritario del profesorado Stei amaneció con pintadas de "Viva España", después de que sus representantes abandonaran una reunión con el Govern tras cerrarse el pacto sobre la libre elección de la lengua entre PP y Vox. Tras la intervención del ecosoberanista, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha pedido la palabra para rechazar las acusaciones del portavoz de MÉS y condenar los ataques sufridos por el sindicato. En este punto, Iago Negueruela también ha pedido la palabra por las alusiones de Patricia de las Heras al PSOE. El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha pedido a los grupos que se ciñan al orden del día.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, también ha acusado a PP y Vox de protagonizar un sainete "poco edificante y de vergüenza ajena". El menorquinista ha calificado a Vox como "la derecha cuñada que lo arregla todo en cuatro días" que ha acabado el proceso perdiendo un diputado. "Jugada maestra, les felicito", ha apuntado recurriendo a la ironía. Por parte del PP, el portavoz, Sebastià Sagreras, ha recordado que el desencuentro entre los socios de investidura y la necesidad de debatir el techo de gasto por segunda vez viene de la "falta de cortesía parlamentaria" del PSIB, que impidió el debate de unas enmiendas que no se pudieron registrar y que desembocaron en el rechazo a la PNL de Vox y la respuesta en forma de voto negativo al techo de gasto.

Sagreras ha sido el diputado que más tiempo ha dedicado al techo de gasto en sí mismo, recordando que la aprobación de la propuesta de límite de gasto abre la vía a aprobar unos presupuestos que incluirán eliminaciones y bajadas de impuestos, la gratuidad 0-3 años, la captación y fidelización de profesionales sanitarios y cambios de barracones por ampliaciones y nuevos centros educativos. El 'popular' ha pedido al PSIB que cumpla con su palabra dada, recordando que prometieron votar a favor del techo de gasto si se respetaba la autonomía de los centros, no había segregación y se respetaba también el Estatut d'Autonomia. Sagreras ha concluido su primera intervención dirigiéndose a los diputados de Vox admitiendo que "no han sido días fáciles, que ha habido interés en que no se entendieran, pero que con paciencia se ha llegado a un buen acuerdo para la ciudadanía".