Las reservas por Semana Santa aún pueden llegar a niveles de 2019 y el turismo de lujo ya las supera

La planta hotelera de Mallorca prevé alcanzar un 85% de ocupación media esta Semana Santa con el 85% de los establecimientos abiertos. Son "buenas perspectivas", según los hoteleros, para un sector que casi alcanza los niveles de 2019. La patronal hotelera de Mallorca admite que el número de reservas de ahora mejora los resultados obtenidos en los últimos dos años, aunque este porcentaje todavía se encuentra por debajo de los resultados obtenidos en 2019.

La recuperación de los principales mercados emisores de viajeros, como el alemán, el británico y el nacional, será clave para el éxito de las vacaciones de Pascua. La recuperación prácticamente total de la conectividad aérea en el aeropuerto Son Sant Joan también contribuye a afianzar las buenas previsiones. Algo que ha valorado muy positivamente en Onda Cero hoy la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca FEHM, Maria Frontera.

"No esperamos un lleno absoluto, la coyuntura no es fácil de llevar a nivel empresarial y por las amenazas. Tenemos reservas anticipadas que no teníamos en 2020 y 2021, puede haber un repunte de reservas de última hora," ha afirmado Frontera en una entrevista concedida al programa 'Más de Uno Mallorca' que dirige Elka Dimitrova.

La guerra en Ucrania y la inflación son en estos momentos los factores que más preocupan a los hoteleros de Mallorca. Además, los empresarios aluden a los retrasos en la entrega de algunos productos, algo que no debería suponer un problema en Semana Santa. A pesar de todo, la subida de costes generalizada no se repercutirá a los clientes.

"Costes desorbitados, inflación es increíble, dónde está, el doble de nuestros vecinos, combustible, la falta de materias primas... amenazas que no acompañan, no podemos trasladarlo al precio, no se podría pagar, vamos a menor rentabilidad," apunta María Frontera en Onda Cero.

Sí ha habido subida de precios en el segmento del lujo, un seector que ha seguido creciendo por encima incluso de las cifras obtenidas en 2019. Al lujo precisamente se está enfocando la promoción en el mercado norteamericano, teniendo en cuenta que este verano entrará en funcionamiento el primer vuelo directo entre Palma y Nueva York. La transformación de la planta de alojamiento, la gastronomía y la oferta deportiva son los principales intereses que han mostrado los agentes turísticos de Estados Unidos, según ha destacado en Onda Cero la presidenta de la Federación hotelera de Mallorca, Maria Frontera.

"Tenemos bastantes opciones, hace unos meses no se movía nada, pero demanda alta de viaje en el último mes y han tenido que reforzar plantilla. Todo apunta a que va a tener una gran demanda," ha sentenciado Frontera.