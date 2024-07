La reducción de jornada es "una barbaridad" para Restauración Mallorca

Los empresarios de la restauración y hostelería están hartos y no esconden su enfado. A la falta de personal y facturación a la baja, a pesar de los buenos datos de llegada de turistas, se unen las medidas que pretende implantar el Gobierno central en contra del criterio de las patronales empresariales. Ahora que se negocia la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Restauración Mallorca CAEB) y de la Federación Empresarial de Restauración de Baleares (Ferib), Alfonso Robledo, se muestra contundente: "Es una barbaridad".

Rodríguez explica que "hay gente que quiere hacer más horas", no menos como pretende la nueva normativa que no atiende a la "realidad de Baleares", según este empresario que muestra su indignación en el programa 'Más de uno Mallorca'. Además, admite Robledo que la facturación en el sector ha bajado "entre un 15 y un 20%", aunque dependiendo de la zona, el comportamiento del cliente es muy "desigual". "Esto se debe a muchos factores", en palabras del presidente de la patronal, que puede ser el cambio de comportamiento y de gasto de los turistas que nos visitan.

Por cierto, la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Restauración Mallorca CAEB) y la Federación Empresarial de Restauración de Baleares (Ferib) reclaman "soluciones urgentes" al Govern ante los cortes de agua de Banyalbufar. En un comunicado, las entidades han expresado su "preocupación" por la problemática a la que se enfrentan los bares y restaurantes del municipio, además de por el "impacto significativo" que tendrán los cortes.

Según los cálculos de Robledo, hay doce establecimientos solo en Banyalbufar que "se resignan" a aceptar la situación de falta de agua. Eso sí, los empresarios critican la gestión de las administraciones ante un problema que "se da todos los años" y se agrava cada verano. Cuestionan que los fondos recaudados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) "no se estén utilizando para proporcionar ayuda económica o para financiar camiones cisterna con agua desalada". "Es una situación lamentable en plena temporada, que no solo daña la imagen de la isla, sino que también representa un perjuicio económico tanto para los restauradores como para los residentes de la zona", han afirmado en un comunicado. También han recordado que la "crisis hídrica" en Banyalbufar empezó en mayo y se ha intensificado con la llegada del verano y el aumento de la población en el municipio.

Ante este escenario, el Consistorio ha anunciado cortes intermitentes de agua a partir del 15 de julio, que dejarán a los vecinos y establecimientos sin suministro de agua potable entre las 23.00 y las 16.00 horas. "Es decir, durante 17 horas al día, lo que supone un perjuicio grave para toda la comunidad", han lamentado Restauración CAEB y Ferib. Además de estos cortes, se mantienen las medidas de contención establecidas hace dos meses como la restricción de consumo a 75 litros por habitante al día y la prohibición de limpiar terrazas, tanto particulares como de establecimientos de restauración, entre otras medidas.