"No se podía predecir la fuga de pasajeros en Son Sant Joan", asevera la delegada del Gobierno en Onda Cero

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha contado a Onda Cero de forma detallada lo sucedido en el aeropuerto de Palma el pasado viernes cuando una fuga de pasajeros obligó a cerrar el aeródromo durante horas. Asegura Calvo que la huida de 24 personas de un avión de Air Arabia Maroc, que procedía de Casablanca con destino a Estambul, y que aterrizó por una "urgencia médica" en Son Sant Joan "no se podía predecir".

Insiste Calvo en que este hecho "insólito, único y sin precedentes" en España hará cambiar los protocolos de seguridad en los aeropuertos del país para evitar que se repitan episodios así. Aún así, confirma la delegada del Gobierno en Baleares en que la hipótesis de una fuga planificada y orquestada gana fuerza, y es una de las que investigan Policía Nacional y Guardia Civil.

Este viernes los 12 detenidos entre viernes y sábado han pasado a disposición judicial, según ha confirmado Aina Calvo, cuyos expedientes de devolución a su país de origen han sido firmados por la autoridad judicial. Sin embargo, dependerá de los delitos que se les imputen si serán o no devueltos a su país de manera inmediata, dado que la mayoría son de origen magrebí.

Preguntada por si los hechos se podrían haber evitado, la delegada del Gobierno en Baleares insiste en el programa 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero que se trata de "un hecho insólito que no se podía predecir". Defiende Calvo la actuación policial y asegura que no le consta que haya habido "descoordinación". Según Calvo, el protocolo establecido en caso de aterrizajes por urgencias médicas contempla la custodia de la ambulancia por parte de las autoridades policiales, pero no la del avión.

A pesar de lo sucedido, Aina Calvo asegura en esta entrevista concedida a Onda Cero que no se plantea dimitir y que se siente apoyada por el ejecutivo autonómico.