El PSIB alerta que la nueva ordenanza reduce árboles en Palma y pide responsabilidades por la compra de Can Pesquet

El PSIB ha criticado este viernes al alcalde de Palma, Jaime Martínez, porque "le encanta el cemento" e "incumple la ordenanza municipal de arbolado", y ha pedido explicaciones por la compra del solar de Can Pesquet -en Son Sardina- por parte de una inmobiliaria, y ha exigido responsabilidades políticas.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha lamentado en atención a los medios que la nueva ordenanza de urbanización, arbolado y espacios libres reduce el número de árboles que habrá en Palma y ha asegurado que "se ha hecho de espaldas a la ciudadanía ya que solo se ha consultado a promotores y constructores".

Negueruela ha señalado que uno de los puntos "negativos" es la "obligación" de que los propietarios se encarguen de mantener los espacios privados que son de uso público y ha criticado "de forma dura y contundente las formas del alcalde y de su equipo".

Por otro lado, ha lamentado la compra del solar de Can Pesquet, en Son Sardina, por parte de la inmobiliaria de un médico y ha pedido explicaciones y responsabilidades políticas al equipo de gobierno municipal.