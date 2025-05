Prohens desvincula la inmigración irregular de un aumento de la criminalidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que no dispone de datos que vinculen de forma directa la inmigración irregular y el incremento de la inseguridad como esgrime Vox.

Así ha respondido en el pleno del Parlament de este martes a la pregunta de la portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, acerca de la supuesta relación entre la inmigración y el aumento de la inseguridad.

"No me gusta hablar sin contar con todos los datos. En este momento no disponemos de los datos para establecer un vínculo directo entre inmigración e inseguridad", ha justificado Prohens, quien ha eludido seguir debatiendo sobre este asunto.

En cualquier caso, ha dicho que tanto la crisis migratoria como el aumento de la criminalidad "son dos hechos que preocupan mucho" al Ejecutivo autonómico y ha recriminado a la Delegación del Gobierno de Baleares que no le facilite información sobre las pateras que llegan "con impunidad" a las costas de las islas.

La presidenta autonómica, por otra parte, se ha situado como una de las líderes regionales que ha pedido con mayor insistencia un "cambio drástico" de la política migratoria de España "para defender nuestras fronteras y luchar contra las mafias".

Cañadas ha vinculado la llegada de "miles de criminales que invaden las fronteras" con el "aumento de la criminalidad, agresiones brutales e intentos de secuestro de niñas de cinco años", aunque no ha detallado, en ningún caso, a qué casos se corresponden sus palabras.

"Baleares no puede seguir siendo el campo base de una inmigración masiva promovida por la política de puertas abiertas de Sánchez", ha zanjado la diputada de Vox.

Durante todo su turno de palabra, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha repetido en varias ocasiones y en alto la frase "discurso de odio". Al finalizar, ha aplaudido de forma irónica a Cañadas.