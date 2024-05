La primera mesa de turismo entre Govern y agentes sociales y económicos será el próximo miércoles

El Govern ha convocado la primera mesa de diálogo con agentes sociales y económicos para conseguir "un pacto político y social" para frenar la sensación de "saturación" turística en Baleares.

Será el próximo miércoles, 22 de mayo, a las 09.30 horas en la Escuela de la Hostelería de Palma (Mallorca), según ha avanzado este viernes el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En la mesa, que "empezará a trabajar de manera inmediata", también estarán presentes los "grupos parlamentarios, las cámaras de comercio y las entidades sociales y ecologistas de las islas".

Respecto a las movilizaciones previstas, el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha mostrado cautela y ha insistido en que "el primer paso es hacer un análisis de la situación en esa mesa de diálogo." Una convocatoria que contará con "la máxima representación de la sociedad balear posible", según ha querido trasladar Antoni Costa.