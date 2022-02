El Premio de Comunicación, Daniel Ruiz, advierte que hay muchos más positivos por Covid que los notificados

El profesor del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática de la UIB, Daniel Ruiz, pide cautela y llama a la prudencia a pesar de la tendencia descendente que presenta esta sexta ola de la COVID. El también presidente de la Sociedad Balear de Matemáticas sostiene en Onda Cero que, debido a la variante ómicron, la tasa de positividad sigue siendo elevadísima y tenemos seis veces más contagios que hace un año. Además, apunta al cambio de protocolos que no reflejan la situación epidemiológica del archipiélago. Para ello, Ruiz ha tenido en cuenta que se ha eliminado el rastreo de contactos estrechos y que, a excepción de los casos graves, el sistema balear de salud no lleva el control de los nuevos infectados, que ya no confirman la enfermedad con una PCR sino con un test de autodiagnóstico de antígenos.

El doctor Daniel Ruiz ha visitado este jueves los estudios de Onda Cero Mallorca con motivo del Premio Onda Cero Mallorca 2022 de la Comunicación que este año el Jurado de estos galardones le ha otorgado. Ruiz recogerá el galardón el 14 de febrero en el Auditorium de Palma cuando Onda Cero Mallorca celebrará la Gala de entrega de los XI Premios Onda Cero Mallorca.

Hoy en una entrevista, el recién reconocido Premio de Comunicación ha explicado su labor en la divulgación de datos relacionados con la pandemia de la Covid-19 en Baleares, de los que nos hemos servido muchos periodistas y medios de comunicación.

"Si se comparan los números en bruto, ahora hay menos casos. Pero si vamos a la tasa de pruebas positivas respecto al total de pruebas que se realizan, el ritmo va bajando pero no a la misma velocidad," ha explicado Daniel Ruiz preguntado por el final de la sexta ola de contagios en Baleares. "Estamos todavía en una positividad altísima. Hasta hace un mes teníamos la referencia del 5%, el límite que se marcaba la Organización Mundial de la Salud para decir que no estaba muy controlada y actualmente estamos en el 25%," añade Ruiz.

En el reflejo de la evolución sanitaria, Daniel Ruiz también señala a la reducción de la cuarentena de los positivos de 10 a 7 días, por lo que las estadísticas muestran ahora una cifra inferior de casos activos.

"Un símil que se hace sobre el trabajo científico es buscar un gato dentro de una habituación oscura, sin saber dónde está el gato y muchas veces sin saber siquiera si hay gato. Entonces, ahora mismo cuando estamos dando esos datos, sabemos que es una aproximación, nunca el dato concreto, pero es con lo que contamos. Ahí está la parte de divulgación: ofrecer una explicación concreta además de argumentos y razonamientos de por qué se está produciendo".

Daniel Ruiz ha recopilado, estudiado y divulgado gráficas imprescindibles para entender la evolución de la pandemia. Gracias a esta labor será reconocido con el Premio Onda Cero Mallorca de la Comunicación, patrocinado por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Los galardones se entregarán el próximo lunes, 14 de febrero, en el Auditórium de Palma a las 19h.