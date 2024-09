Nati Francés (PSOE Calvià): "El gobierno de PP-Vox es el gobierno de la inercia"

"El gobierno de la inercia" y de los "proyectos inacabados", así define la portavoz socialista en el ayuntamiento de Calvià, Nati Francés, la gestión de PP y Vox al frente del equipo municipal. "Están haciendo políticas de lo que nosotros dejamos (PSOE) en Calvià", explica Francés en una entrevista concedida a los micrófonos de 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero.

"No han hecho ni un solo anuncio de nada nuevo, así que estamos expectantes", admite la portavoz del PSOE en Calvià y ex regidora del municipio en tiempos del alcalde Alfonso Rodríguez. "Aún esperamos las viviendas sociales de Santa Ponsa, el centro para mayores en Palmanova sigue parado y lo mismo con la ITV de Calvià”, critica la socialista. “No se me ocurre nada bueno ni nuevo de lo que ha hecho el equipo PP-Vox”, asegura. "Este equipo de gobierno solo acierta cuando rectifica".

El equipo municipal de Calvià liderado por Juan Antonio Amengual (PP) ha recuperado, sin embargo, el bus universitario el mismo ayuntamiento suspendió. Sin embrago, en palabras de Francés, "se recupera pero con menos horarios", cuando en la anterior legislatura "el servicio funcionaba bien". "Es complicado pensar en algo que hayan hecho bien", critica la portavoz socialista.

Sobre la saturación de las carreteras y las deficientes conexiones entre Calvià y Palma, la portavoz del PSOE en Calvià admite que "la solución a los atascos tiene que pasar por la mejor del transporte público", pero “hay muchos, muchos coches de residentes”. La congestión la vemos igual en invierno que en verano, la culpa no es del turismo.”

Sobre el convenio entre taxistas de Palma y de Calvià para recoger a pasajeros del municipio vecino en el trayecto de vuelta, Francés lo tiene claro, suspenderlo, pero sí controlarlo. "Es cierto que es sangrante que los taxis volvieran vacíos, por ello apoyamos el acuerdo en su momento, pero si ha habido conflictos, hace falta mucho control por parte de la Policía Local y responsabilidad ciudadana de quienes dan el servicio", afirma Nati Francés en un claro mensaje de alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante la creciente "guerra" entre taxis de ambos municipios.

Y atención al mensaje que envía la socialista a la regidora de Seguridad Ciudadana de Vox, Esperanza Catalá, de quien depende la Policía Local del municipio. Ante la nota de la Policia que asegura "cazar a un senegalés por robos", asevera Francés que “es un ejercicio comunicativo de racismo”. “No se caza, se detiene, porque no son animales, se detiene a gente de todo tipo de nacionalidades", en palabras de Nati Francés. "Dice mucho de Vox que es quien está al frente del Departamento.”