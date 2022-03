Miles de personas reclaman en Palma la eliminación de la brecha salarial y el fin de la violencia machista

Miles de personas, mujeres en su inmensa mayoría, han recorrido este martes las calles de Palma convocadas por el Moviment Feminista para reclamar la eliminación de la brecha salarial y el fin de la violencia contra las mujeres.

El regreso de la manifestación del Día de la Mujer tras dos años de pandemia y bajo el lema 'Juntes som i serem imparables' ha reunido a más de 3.500 personas, según el recuento provisional de la Policía Nacional.

La marcha ha partido de la plaza de España alrededor de las 19.00 horas y ha concluido en la plaza de la Reina pasadas las 20.30 horas tras recorrer la calle Oms y la Rambla.

Antes del inicio, la portavoz del Moviment Feminista, Cecil Parra, ha señalado que igual que la lucha feminista logró alcanzar derechos que en algunos momentos parecían imposibles por lo que ha instado a "seguir luchando" por la eliminación de la brecha salarial la precariedad, la violencia, los techos de cristal. Parra ha insistido en la unidad de la lucha feminista para seguir logrando nuevas conquistas.

Por su parte, la también portavoz del Moviment, Maria José Busquets, ha lamentado que todavía existe mucha violencia contra las mujeres a todos los niveles por lo que ha reclamado un verdadero cambio estructural. La portavoz ha argumentado que la igualdad real llegará a través de la lucha colectiva.

En el recorrido se han escuchado proclamas contra la violencia y para reclamar el fin de la prostitución y otras consignas como "estamos hasta el culo de tanto machirulo", "sola, borracha, quiero llegar a casa", visca, visca, visca la lluita feminista", "somos el grito de las que no están" o "sense les dones no hi ha revolución".

También, un grupo de mujeres vestidas de negro ha portado pancartas con mensajes contra la guerra y la invasión de Ucrania.

La marcha, que ha transcurrido en un ambiente festivo con la animación de una batucada, ha concluido en la plaza de la Reina donde diversas representantes han leído el manifiesto, que se ha traducido al lenguaje de signos.

El texto ha hecho un llamamiento ha romper los techos de cristal y ha insistido en que "no hay trabajos de hombre y trabajos de mujer".

Por otra parte, ha reclamado políticas "valientes" de género y ha insistido en la lucha por la igualdad salarial y el desarrollo y la aplicación de planes de igualdad en las empresas y de protocolos contra el acoso y la violencia.

"Que el paro y la precariedad deje de tener rostro de mujer", han apuntado.

El manifiesto se ha referido también al derecho de las mujeres a amar libremente a quien se desee y ha reivindicado una sexualidad "sin complejos", así como el derecho a vestirse de la manera que se quiera sin tener que ser objeto de miradas o comentarios en las calles.

Además, el texto ha reclamado que el derecho al aborto sea "real", público y gratuito y ha rechazado el cuerpo de la mujer como "objeto de consumo".

El manifiesto con el que ha concluido la marcha ha insistido en el activismo combativo, aunque lejos del "militarismo patriarcal".

La lectura ha concluido con la reivindicación de un feminismo inclusivo.

En la manifestación han participado también representantes de sindicatos como CCOO y UGT, así como de partidos políticos como PP, PSIB, Cs, Podemos, MÉS per Mallorca o El PI.