MÉS pide el establecimiento de un impuesto sobre los bienes de lujo no productivos de las empresas

El Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara balear para lograr un impuesto sobre bienes de lujo no productivos. La diputada de la formación Joana Aina Campomar ha señalado que, "mientras el coste de los productos básicos y la inflación aumentan como nunca, la riqueza de los milmillonarios de los sectores de la alimentación y la energía aumentan en mil millones cada dos días".

"Esta elevada desigualdad en la riqueza justifica la utilización de instrumentos fiscales para reducirla, evitando penalizar el crecimiento económico", ha indicado. Por ello, MÉS pide, con esta iniciativa, que el Govern estudie la viabilidad de implantar un impuesto sobre bienes de lujo no productivos situados en las Islas, como son las propiedades lujosas que estén en manos de una empresa y no sean necesarias para su actividad: viviendas, vehículos de más de 200 caballos, embarcaciones destinadas al ocio, aeronaves, obras de arte y joyas.