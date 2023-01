Compraventa de viviendas

Marga Prohens rechaza limitar la compra de vivienda a extranjeros

La presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, se ha posicionado este lunes en contra de la intención del Govern de trabajar porque los no residentes puedan comprar inmuebles en Baleares porque considera que "no solo va en contra de la normativa europea, sino que no solucionaría el problema de la vivienda en las Islas".

Elka Dimitrova | Europa Press