Marga Prohens (PP) iniciará este miércoles una ronda de contactos: "Me voy a poner a trabajar para poder conformar un gobierno estable"

La presidenta y candidata del Partido Popular en Baleares, Marga Prohens, ha salido este martes de la Junta Directiva Nacional del PP, celebrada hoy en Madrid, convencida de que podrá decidir con quién y cómo quiere gobernar, porque, ha dicho, el líder de los populares, Núñez Feijóo, "deja libertad a las regiones".

"No hay mayoría alternativa a la del Partido Popular, según el número de diputados que hemos sacado", ha expresado. Además, ha asegurado que este jueves iniciará una ronda de contactos con todos los partidos que han conseguido representación parlamentaria, y ha prometido "trabajar para conseguir un Gobierno estable". Este es el mensaje que ha querido trasladar la candidata del PP balear: "He obtenido una mayoría suficiente y superamos la suma de todas las izquierdas, así que a partir de mañana me voy a poner a trabajar para poder conformar un gobierno estable", ha declarado Marga Prohens a la salida de esa reunión.

Cabe recordar que el PP ha obtenido en estas elecciones 25 diputados en el Parlament, a los que se suma el de Sa Unió, la coalición en la que participan los populares en Formentera, por lo que en solitario supera al conjunto de la izquierda. Sin embargo, necesita la abstención de Vox, que tiene 8 representantes, para lograr la mayoría que permitiría su investidura.