Manuel Pavón del SUP de Baleares: "Se ha perdido el respeto a la autoridad"

Es una de las noticias más comentadas de las últimas horas que mantiene a la ciudad de Inca en vilo. La familia de un policía local de Inca fue amenazada por un grupo de individuos que se presentaron en su casa con un cuchillo e intentaron agredir a la mujer del agente en presencia de sus hijas.

El Sindicato Sindicado Unificado de la Policía ha anunciado que se personará como acusación particular contra los presuntos agresores que han quedado en libertad provisional, después de ser detenidos por la Guardia Civil. Manuel Pavón, el secretario del SUP, explica en Onda Cero la indignación que siente el cuerpo tras conocerse los hechos. "No es que agredan al policía, es que fueron a por su mujer e hijas."

El portavoz y secretario del SUP muestra así su indignación tras los hechos ocurridos la semana pasada en Inca cuando la Guardia Civil de Inca arrestó el jueves por la noche a un hombre de 35 años y a otro de 19 por amenazar con un cuchillo a la mujer de un agente de la Policía Local de Inca, que poco antes había denunciado a varios chicos, miembros de la misma familia, por causar daños en coches estacionados.

Se trató supuestamente la revancha de un clan gitano contra la mujer del policía que les había denunciado. Por ello, desde el Sindicato Unificado de la Policía piden que se cumplan las penas contempladas por atentado a la autoridad con sentencias judiciales ejemplares.

El código penal contempla penas de cárcel de uno a cuatro años junto con cuantiosas multas por un delito de atentado contra la autoridad. El problema es que no se aplican, en palabras del portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, Manuel Pavón, que además, denuncia "la pérdida de respeto social hacia la autoridad."

Solo el año pasado se registraron 13.000 agresiones a policías nacionales en España, cerca de 35 diarias, según el SUP en 2022. Por ello, los policías piden más recursos y hacer cumplir la ley. La acusación en nombre del sindicato policial la representará el abogado Eduardo Luna.