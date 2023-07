Idoia Ribas (Vox) en Onda Cero: "No niego el cambio climático, pero siempre ha existido"

Después de que el nuevo vicepresidente y conseller de Medio Ambiente del consell de Mallorca, Pedro Bestard, negara el cambio climático en una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca, este miércoles ha sido preguntada por las declaraciones de su compañero la portavoz parlamentaria de Vox en Baleares y diputada, Idoia Ribas.

En el programa Más de uno Mallorca, que dirige y presenta Elka Dimitrova, Ribas ha intentado justificar la afirmación de Bestard, aunque ha admitido que quizás no se ha explicado en los mejores términos. Escucha en esta entrevista la postura de Vox sobre el calentamiento global en plena ola de calor, que achaca a ciclos naturales que no pueden "justificar políticas que nos empobrecen". Según Idoia Ribas, "en Palma no hay contaminación" y, sin embargo, quiere "limitarse la entrada de coches al centro."

Al margen de los temas medioambientales, la portavoz parlamentaria de Vox en Baleares ha explicado en qué consistirá el control y vigilancia de Vox en cuanto al cumplimiento de las 110 medidas pactadas con el PP balear. "La comisión de seguimiento se convocará en septiembre," ha avanzado Idoia Ribas, visiblemente satisfecha con el acuerdo que da estabilidad al Govern balear.

Contenta con el nuevo organigrama del Govern, la firmante del acuerdo con el PP tras las negociaciones fruto del resultado del 28 de mayo, insiste en que no ha tenido nada que ver en la elección de consellers. Explica en esta entrevista concedida a Onda Cero Mallorca que Vox ha pactado "las políticas y no las sillas".

Ribas ha especificado cómo será, a su juicio, la aplicación de la ley educativa que regulará la "libre educación de la lengua" en los centros. Aunque admite que hay que contar con los profesores, asegrua que hay "mucha gente que pide cambios" al margen de "los camisetas verdes" y niega que el conflicto con el catalán en la sociedad balear haya sido "superado".

Por cierto, la portavoz de Vox en el Parlament también vio el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el lunes en Atresmedia. Concluye que "ha quedado claro" que el candidato del PP "prefiere dar continuidad al sanchismo antes que pactar con Vox. En cuanto al tristemente conocido eslogan "Sánchez, que te vote Txapote", Idoia Ribas asegura que ella "nunca" ha pronunciado esta frase, pero que respeta "la libertad de expresión", por tanto no será ella quien "condene" a los que la han usado contra el presidente del Gobierno y candidato socialista el 23 de julio.