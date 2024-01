Los hoteleros de Mallorca piden que la ley del taxi elimine la precontratación de las VTC

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha pedido que la ley del taxi que ha impulsado el PSIB elimine la restricción para las VTC de contratar con 30 minutos de antelación, recordando que ya ha habido pronunciamientos de inconstitucionalidad.

Se trata de una de las alegaciones que ha registrado este miércoles la patronal hotelera a la Proposición de Ley que han impulsado los socialista y cuyo plazo para la presentación de enmiendas acababa este miércoles. Cabe recordar que el pasado 12 de diciembre, el Parlament aprobó la toma en consideración de la Propuesta de ley para la regulación de los servicios de transporte en vehículos de hasta nueve plazas en Baleares. En relación a la precontratación, la FEHM cree que persistir en el mantenimiento de los 30 minutos manifestaría una "despreocupación" para la gestión de los recursos de la CAIB atendiendo a la alta probabilidad de tener que asumir responsabilidades por indemnización.

La patronal hotelera ha registrado este miércoles una batería de sugerencias y alegaciones que incluyen también la creación de un distrito único insular que permita la estandarización del sistema de taxi, la unificación de tarifas, la activación y uso obligatorio por parte de los titulares de licencias de una aplicación única que facilite la gestión al usuario y al transportista. De este modo, argumentan, se solucionaría la falta de vehículos en zonas turísticas para satisfacer la demanda y la imposibilidad de carga de viajeros en los trayectos de retorno. Piden también que se favorezca la posibilidad de hacer trayectos compartidos a taxis y VTC y no solo servicio de coche completo.

La FEHM reclama igualmente un incremento del número de licencias tanto de taxi como de VTC, temporales y ordinarias, y que no haya doble imposición de licencias urbanas e interurbanas. "Las exigencias y ventajas tienen que ser análogas para taxis y VTC en cuanto a la calidad del servicio y no promover agravios comparativos", señalan.

En términos generales, la patronal hotelera cree que la proposición es "poco ambiciosa, conservadora y proteccionista, y que solo es un parche y no un salto cualitativo como el que es imprescindible para garantizar servicios de taxi y VTC a la altura de lo que merecen los ciudadanos".

"Baleares tiene la oportunidad de legislar de acuerdo con los nuevos tiempos en lugar de seguir con normas que, en lugar de flexibilizar y adecuarse a la realidad y la evolución, se centran en restringir, aumentar la burocracia y no avanzan en la línea que marca la Unión Europea y las demandas de la sociedad", argumentan. Los hoteleros han lamentado que el planteamiento de la norma es "parcial e insuficiente" y han recordado que los servicios y las infraestructuras no están dando respuesta al incremento tanto de la población residente estable como de las miles de plazas vinculadas al alquiler turístico.

En el caso concreta de Mallorca la FEHM ha resaltado que el sector ha hecho un "esfuerzo importante" por el alargamiento de la temporada turística con un elevado número de aperturas de establecimientos en todo la isla. Los pasados dos años en el mes de marzo ya se llegaba al 60 por ciento de la planta abierta. En este escenario, la patronal reclama y solicita a las administraciones públicas que la planificación de servicios públicos, obras, y otros aspectos que influyen en el desarrollo de la actividad dejen de planificarse en base a una temporalidad obsoleta de seis meses, de mayo a octubre.

EL PSIB-PSOE SEÑALA QUE LA "LÍNEA ROJA" ES QUE EL SECTOR DEL TAXI "ACEPTE LAS ENMIENDAS"

El PSIB ha asegurado que la "línea roja" de la formación para pactar las enmiendas a la proposición de ley del taxi es que el sector del taxi las "acepte". Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en una rueda de prensa en la que ha remarcado que los grupos parlamentarios se hicieron una foto conjunta con el sector del taxi cuando se tomó en consideración la ley, de modo que "el objetivo es que esta foto se pueda repetir y que todo esté consensuado con ellos".

Los socialistas presentarán 13 enmiendas que están trabajadas con el sector del taxi y con el sector de las VTC tradicionales, ha explicado Negueruela. "Las enmienda son asumibles para todos los grupos políticos, teniendo en cuenta que tanto nuestro interés como del sector es que haya un amplio consenso con la ley". En este sentido, Negueruela ha destacado que el PP "rectifica y asume el marco regulador actual". Así, ha celebrado que "ya aceptan no tocar los 30 minutos y la ley planteada por los socialistas en conjunto".

Por lo tanto, ha continuado, el PP "entra a buscar el consenso con las organizaciones empresariales tradicionales y no con las grandes multinacionales que es lo que había intentado en un primer momento la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal". Negueruela ha subrayado que el Govern "iba en la dirección de liberalizar y dar más margen a las VTC" y que ahora "la duda es cómo frenar el traslado de determinadas licencias de una isla a otra". En este sentido, ha considerado que "es uno de los graves problemas que el PP quiere eludir", refiriéndose a que "Ibiza ha dado muchísimas licencias en los últimos años".

MÉS PER MALLORCA TAMBIÉN P`RESNETA ENMIENDAS A LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL TAXI PARA "UN MAYOR EQUILIBRIO" ENTRE TAXI Y VTC

MÉS per Mallorca presentará enmiendas a la proposición de ley del taxi para profundizar en "un mayor equilibro entre los dos sectores --taxi y VTC--". Así lo ha anunciado este miércoles el diputado ecosoberanista Ferran Rosa en una rueda de prensa en la que ha puntualizado que desde su formación dan "apoyo completo" a la proposición de ley, que "puede ayudar a resolver una situación de desequilibrio entre el taxi y el competidor desleal que son las grandes plataformas de VTC".

Entre las enmiendas presentadas, Rosa ha destacado una para "mejorar la doble exigencia de licencia". Además, ha considerado "importante mejorar la redacción para que sea exclusivamente en cada isla en la que se ha dado la autorización donde se pueda prestar el servicio". Igualmente, MÉS per Mallorca presentará enmiendas para introducir un requisito máximo del número de licencias por titular. En este sentido, el diputado ha hecho referencia a que el taxi tiene un máximo de dos --tres en caso de vehículo adaptado a movilidad reducida--, de modo que proponen lo mismo para los VTC.

Los ecosoberanistas han planteado que las licencias urbanas tengan que ser previas a la obtención de las licencias interurbanas y que los VTC tengan que iniciar sus servicios en la isla en la que se haya obtenido la autorización. Además, han incidido en que "en ningún caso podrán circular por las vías públicas para buscar clientes ni propiciar la captación de personas viajeras que no hayan contratado previamente el servicio, ni estacionar con tal finalidad".

La formación también ha presentado una enmienda para establecer un régimen tarifario de las VTC para "eliminar la competencia desleal que se pueda producir con el sector del taxi", así como para "asegurar los derechos de los usuarios y eliminar discriminaciones que se producen por razón de género, barrio o zonas con falta de transporte público".

En esta línea, MÉS per Mallorca ha propuesto que a pesar de que las VTC puedan fijar sus tarifas libremente, estas tengan que ser públicas para el usuario y que se trasladen a la administración cada vez que se modifiquen, dentro de los primeros 20 días desde el cambio de tarifa. "Los sistemas tarifarios tendrán que basarse en criterios públicos, transparentes y no discriminatorios, orientados a la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de productividad y organización", ha añadido.

La formación ha propuesto que la cancelación del servicio por parte del usuario "no pueda constituir una penalización mayor del coste del servicio previamente contratado". Por último, junto con Més per Menorca y Gent per Formentera, los ecosoberanistas han propuesto que en Menorca y Formentera la entrada de vehículos VTC respeten las limitaciones de entrada generales.