¿Hay más delincuencia en Palma? ¿Peligra la gratuidad del transporte público?

Cada martes los micrófonos del programa Más de uno Mallorca de Onda Cero recogen el sonido de una tertulia sobre asuntos de actualidad. Este 9 de enero los estudios de Onda Cero Mallorca han reunido a tres representantes de Cort que han debatido sobre asuntos de máximo interés general.

Es el caso del regidor de Movilidad del PP, Antoni Deudero, de la portavoz del PSOE en el ajuntament de Palma, Rosario Sánchez, y de la responsable de Més per Palma, Neus Truyol. Los tres han debatido sobre los decretos ley que deberá aprobar el Gobierno central para blindar la gratuidad del transporte público de Baleares y concretamente de la EMT de Palma.

Las explicaciones de Deudero no convencen a las representantes de la izquierda que acusan al regidor del PP de "inoperancia" y "falta de gestión". Sin embargo, el concejal de Movilidad asegura que la situación es "preocupante" porque los números no cuadran si el Gobierno no subvenciona la EMT.

Otro de los asuntos de interés es la delincuencia en la ciudad, tras los sucesos de robos con violencia vividos en la ciudad de Palma. Hoy nos preguntamos si los índices de delincuencia guardan relación con la inmigración irregular en las islas. ¿Hay más inseguridad? Escucha lo que dice PP, PSOE y Més en el ajuntament de Palma.