Habtur Balears cree que prohibir las fiestas en viviendas turísticas es una "medida de cara a la galería"

La asociación de viviendas de alquiler turístico vacacional en Baleares Habtur dice estar harta del acoso que sufre su sector y habla de una medida hecha “de cara a la galería”, si finalmente se sanciona a los propietarios por las fiestas que pueden montar en sus viviendas los turistas.

Así responde el presidente de Habtur a la iniciativa de Més per Menorca, que este martes ha aprobado por unanimidad el Parlament balear con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y que pretende perseguir las fiestas no autorizadas en casas y pisos vacacionales con multas de hasta 30.000 euros a los propietarios y posibilidad de retirarles la licencia. Antoni Barceló, en declaraciones a Onda Cero, asegura que esta iniciativa "no tiene recorrido legal", ya que todos los propietarios ya especifican en sus contratos la prohibición de las fiestas no autorizadas en sus estancias.

"Esto sería como multar a un hotel, porque los clientes de una habitación montan una fiesta", explica Barceló, quien pide una "reforma del código civil" para que "la Policía pueda intervenir en las casas donde se monta una fiesta particular no autorizada". Por ello, el presidente de la asociación de viviendas turísticas de Baleares cree que la medida no tiene efectividad en la práctica y que los propietarios "son los primeros interesados" en cumplir la ley.

Barceló expresa su malestar porque cree que el sector al que representa está "perseguido" que ahora se traduce con esta iniciativa que, de aprobarse, "persigue reducir plazas de forma encubierta".