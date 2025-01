El Govern rechaza la reducción de la jornada laboral y solicita atender a las particularidades de Baleares

El Govern ha reclamado al Gobierno central la retirada del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, al entender que se trata de una "imposición" y ha solicitado que se atiendan las particularidades del mercado laboral de Baleares. Así lo ha indicado la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diágolo Social, Catalina Cabrer, en declaraciones ofrecidas a los medios, quien ha propuesto que la medida se dirima en el diálogo social para evitar crear una "tensión" que, desde su punto de vista, "amenazaría la paz social".

"La paz social es la condición 'sine qua non' para que un territorio pueda desarrollar un proyecto, afrontar los problemas que tiene y sus tareas", ha alegado. Cabrer ha destacado los datos de empleo de Baleares, que cerró 2024 con una media de 570.000 afiliados a la Seguridad Social y menos de 30.000 parados, algo que ha justificado que se debe al "esfuerzo" del tejido empresarial, los trabajadores y los autónomos.

En ese sentido, ha defendido que en Baleares el 20 por ciento de los asalariados son autónomos y trabajadores contratados por autónomos, por lo que ha resaltado que hay "mucha pequeña y mediana empresa" en el archipiélago. Además, ha manifestado que en todos los convenios colectivos sectoriales firmados en el sector privado se han pactado jornadas de 40 horas semanales y, a nivel de empresa, suelen pactarse 40 o 39 horas semanales de media.

"Esto quiere decir que las patronales y los sindicatos en Baleares no están jornadas tan reducidas [como las 37,5 horas propuestas por el Gobierno central] y esto se tiene que escuchar, porque el Govern tiene la sensación que el proyecto no ha hecho reflexiones por territorio", ha subrayado. Otro de los argumentos que ha puesto encima de la mesa es la falta de trabajadores que hay en Baleares, dado que tiene un sistema económico basado en los servicios y "no se puede consentir una medida de café para todos sin tener en cuenta las particularidades de las Islas".

Para Cabrer, el Gobierno central ha "roto" el diálogo social con esta iniciativa y ha citado un titular que ha leído en prensa porque en Menorca "los empresarios y los trabajadores estarían enfrentados por la jornada laboral", por lo que solicitado que se trabaje "por la paz social" y no por la "confrontación". Preguntada por el posicionamiento concreto del Govern, ha reivindicado que se haga mediante la negociación colectiva y sectorialmente, puesto que habrá sectores que en los que se podrá reducir la jornada a 37,5 horas pero ha indicado que "la presencialidad" en los servicios es "importante".

Consultada por la posible repercusión de que tenga la reducción de la jornada en los costes empresariales, ha señalado que esto podría suponer un aumento por la contratación de más personal que haría falta para cubrir "la presencialidad necesaria para que una empresa funcione".

Asimismo, ha considerado que el Gobierno central "no ha hecho el trabajo suficiente" para estudiar el aumento de costes y de falta de territorio en cada territorio, algo que, a su juicio, será "un problema para las empresas" porque podría "sobrecargar a los trabajadores" y ocasionar más accidentes laborales.

Acerca de si el Govern podría hacer un llamado al IbSalut para aumentar la jornada laboral debido a su postura, la jornada laboral reducida que disfrutan sus trabajadores y la falta de personal mencionada, Cabrer ha puntualizado que su postura se fundamenta en los datos del sector privado y ha admitido que la administración pública "tiene otros parámetros" porque tiene una jornada "pactada" con los sindicatos".

Consultada por la propuesta del Gobierno de subida del salario mínimo interprofesional, ha solicitado que se trabaje en acordarlo con la patronal y los sindicatos porque esta medida, junto con una reducción de la jornada "radical", hará que sea "el mercado" el que la fije.