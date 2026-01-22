Galmés anuncia una nueva herramienta para combatir el alquiler turístico ilegal

El Consell de Mallorca intensifica su lucha contra el alquiler turístico ilegal con una nueva herramienta que permitirá a los inspectores actuar de manera inmediata contra la oferta irregular. En declaraciones a Onda Cero desde Fitur 2026, el president Llorenç Galmés ha anunciado que los inspectores podrán "precintar, cerrar la actividad ilegal y, sobre todo, exigir inmediatamente que deje de publicitarse en las diferentes plataformas" en cuanto identifiquen un alojamiento turístico clandestino.

Esta nueva herramienta ha sido presentada a Airbnb en una reunión celebrada esta madrugada durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde el gigante de los alojamientos ha mostrado su respaldo a las medidas. Galmés ha destacado "mucha satisfacción" al comprobar que los acuerdos con la plataforma estadounidense están dando resultados. Tras los últimos acuerdos, se han conseguido eliminar 4.400 anuncios de las plataformas de Airbnb, lo que supone más de 20.000 plazas turísticas ilegales retiradas del mercado.

Coordinación con el nuevo conseller de Turismo

El presidente del Consell ha elogiado la relación con el nuevo conseller de Turismo, Guillem Ginar, quien ya ha celebrado varias reuniones iniciales desde su incorporación a la institución insular. Galmés ha subrayado que "el Consell de Mallorca no puede entender gestionar una de las principales competencias sin la coordinación, el apoyo y la alineación con el sector", refiriéndose a la necesidad de trabajar conjuntamente con la federación hotelera y el sector del alquiler vacacional legal.

La limitación de vehículos llegará en 2027

Respecto a la regulación de la entrada de vehículos a Mallorca, una medida que ha generado gran debate, Galmés ha aclarado que es "imposible" implementarla para el próximo verano. La norma requiere tramitación parlamentaria y aprobación de reglamentos específicos, al igual que han hecho Ibiza y Formentera. El president aspira a que la regulación esté aprobada para la temporada de 2027, aunque ha advertido sobre la necesidad de aprender de los errores cometidos en las otras dos islas.

El presidente ha puesto un ejemplo concreto de los problemas detectados en Ibiza: los coches de los trabajadores que vienen a hacer temporada estival cuentan dentro del cupo de vehículos autorizados, lo que genera conflictividad innecesaria. En Mallorca, con 54 municipios y un grave problema de déficit de vivienda para residentes y trabajadores, este problema "se multiplicaría por mil", según Galmés. "No podemos tomar una decisión de manera unilateral que vaya en contra del sector, que vaya en contra de los intereses y que provoque más problemas a la gente", ha afirmado.

El eclipse solar total del 12 de agosto

Galmés ha confirmado que el Consell trabaja activamente en la preparación del eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026, uno de los eventos astronómicos más extraordinarios que vivirá Mallorca. El eclipse tendrá especial impacto en Sóller y su puerto, donde convergerán miles de visitantes para presenciar el espectáculo de la naturaleza.

El Consell se coordina con el Govern a través de dos departamentos principales: carreteras, que gestiona la circulación en el túnel de Sóller, y emergencias, que debe estar preparada para una afluencia masiva de personas. "Debemos estar preparados ante una afluencia tan grande de gente que vendrá de fuera", ha explicado el president, subrayando la importancia de la preparación ante un evento que podría generar situaciones impredecibles.

Datos positivos de la temporada 2025

A pesar de los retos, Galmés ha trasladado cifras alentadoras: "En temporada alta los datos que tenemos de este último ejercicio muestran que ha habido una contención en la llegada de turistas", lo que demuestra que las políticas implementadas están funcionando. Además, ha añadido que "en temporada baja ha aumentado el número de visitantes que vienen a Mallorca", indicando una progresiva desestacionalización del turismo mallorquín.

El Consell mantiene su objetivo de alargar la temporada turística y reducir la presión durante los meses de verano, un aspecto clave de la estrategia de sostenibilidad turística de la isla.